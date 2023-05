Jadwal VNL 2023 Putri Lengkap dengan Jam Tayang Moji TV Italia vs Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal pertandingan pekan pertama VNL 2023 putri lengkap dengan jam tayang Italia vs Thailand Selasa 30 Mei 2023.

Pertandingan antara jaura bertaha Italia vs Thailand menjadi satu dari tiga partai yang akan berlangsung dihari pertama di Nagoya Jepang.

Pertandingan ini akan disiarkan langsung live Moji TV mulai pukul 21.00 WIB.

Kedua pelatih tentunya sudah mempersiapkan daftar 14 pemain untuk pekan pertama VNL.

Pertemuan satu-satunya wakil Asia Tenggara, Thailand kontra Italia bakal menyajikan tontonan menarik.

Pada hari pertama ada tiga partai yang akan tersaji dan dibuka dengan duel sesama tim eropa yakni Jerman vs Belanda.

Kemdian ada tuan rumah Jepang berhadapan dengan Republik Dominik.

Baca juga: Jadwal Jam Tayang Voli Dunia VNL 2023 Live Moji Selasa 30 Mei Ada Jepang, Italy hingga Thailand

16 tim kontestan akan melakoni pertandingan pekan pertama yang akan berlangsung hingga 5 Juni.

Tim dibagi kedalam pool 1 di Antalya Turkiye dan pool 2 di Nagoya Jepang yang akan bertindak sebagai tuan rumah.

Untuk itu jangan lewatkan keseruan VNL Womens 2023.

Daftar susunan pemain

Italy

1. Lubian Marina - MB

2. Degradi Alice Carlotta - OH

3. Villani Francesca - OH

4. Bosio Francesca - S

5. Battistoni Ilaria - S

6. De Gennaro Monica - L

7. Fersino Eleonora - L

8. Orro Alessia - S

9. Bosetti Caterina Chiara - OH

10. Chirichella Cristina - MB

11. Danesi Anna - MB

12. Mazzaro Alessia - MB

13. Fahr Sarah Luisa - MB

14. Pietrini Elena- OH

15. Nwakalor Sylvia Chinelo - O

16. D'Odorico Sofia - OH

17. Sylla Myriam Fatime - OH

18. Egonu Paola Ogechi - O

19. Squarcini Federica - MB

20. Parrocchiale Beatrice - L

21. Omoruyi Oghosasere Loveth - OH

22. Panetoni Sara - L

23. Gennari Giulia - S

24. Antropova Ekaterina - O

28. Frosini Giorgia - O

29. Piva Rebecca - OH

30. Graziani Emma - MB

32. Malual Adhuoljok John Majak - O

33. Morello Rachele - S

34. Nwakalor Linda Nkiruka - MB

Pelatih : Davide Mazzanti

Baca juga: Susunan Pemain Timnas Voli Thailand vs Italia di VNL Womens 2023

Thailand

1. Srithong Wipawee - OH

2. Pannoy Piyanut - L

3. Guedpard Pornpun - S

4. Kamlangmak Chitaporn - MB

5. Nuekjang Thatdao - MB

6. Seetaloed Warisara - OH

7. Kubkaew Natthimar - OH

8. Nuanjam Watchareeya - MB

9. Sanitklang Nattaporn - L

10. Kaewpin Kuttika - OH

11. Pinsuwan Darin - OH

12. Bamrungsuk Hattaya - MB

14. Chuewulim Sutadta - OH

15. Phomla Soraya - S

16. Kokram Pimpichaya - O

17. Janthawisut Sasipapron - OH

18. Kongyot Ajcharaporn - OH

19. Moksri Chatchu-On - OH

Baca juga: Jadwal Voli Dunia VNL Putri 2023 Dibuka Belanda vs Jerman

20. Pairoj Supattra - L

21. Sooksod Thanacha- O

22. Seeban Sunitra - O

23. ManaKij Sirima - S

24. Boonlert Tichakorn - MB

25. Kamulthala Kaewkalaya - MB

26. Sisaikaeo Kanchana - OH

27. Sinpho Donphon - OH

28. Sittisad Patcharaporn - OH

29. Thanapan Wimonrat - MB

30. Nahuanong Jidapa - L

99. Bundasak Jarasporn - MB

Pelatih : Danai Sriwacharamaytakul

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News