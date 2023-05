Sabet Dara Gawai Kalbar 2023, Agnes Prisila Ingin Tenun dan Kuliner Khas Dayak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Budaya dayak memiliki sub suku yang banyak dan beragam, tiap sub suku tersebut memiliki ciri khasnya yang bermacam-macam. Mulai dari bahasa, alat musik tradisional, kain tradisional hingga kulinernya.

Dara Gawai Kalbar 2023, Agnes Prisila mengatakan hal tersebut akan menjadi programnya dalam memperkenalkan adat budaya Dayak kepada masyarakat Kalbar kedepannya.

"Orang dayak juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menjunjung tinggi toleransi. Unity in diversity, pedoman yang selalu di pegang teguh oleh masyarakat dayak. Hal inilah yang membuat budaya dayak sangat menarik," ujar Agnes Sabtu 27 Mei 2023.

Mahasiswa Universitas Tanjungpura, fakultas MIPA Prodi Biologi ini mengatakan satu diantara program kerjanya adalah memperkenalkan secara spesifik kebudayaan atau budaya dayak dari kerajinan tenun (pakaian tradisional), dan kulinernya.

"Karena hal ini merupakan hal yang banyak diminati oleh masyarakat luas terutama kaum muda. Dengan begitu saya percaya akan semakin banyak UMKM dari masyarakat dayak yang memproduksi pakaian etnik dan kuliner khas suku dayak. Harapannya perekonomian masyarakat dayak akan semakin membaik dan budaya dayak diharapkan bisa semakin dikenal baik oleh masyarakat," ujarnya.

Dara asal Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau ini juga mengatakan Ia juga akan selalu mengedukasi kaum muda khususnya pemuda dayak untuk selalu menjunjung tinggi toleransi dimanapun dan kapan pun berada.

"Karena Be Diverse Be Tolerant adalah kunci dari unity in diversity. Dayak Hebat dayak bermartabat," ujarnya. (*)

