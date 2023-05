BKKBN Pusat Apresiasi Aksi Donasi Ngamal Peduli Stunting, Wako Pontianak: Jadi Tugas Bersama

RIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komunitas Ngamen Amal (Ngamal) Peduli stunting melakukan penyerahan donasi di Posyandu Melati Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Minggu 28 Mei 2023.

Ngamal Peduli Stunting ini digagas oleh para musisi di Kota Pontianak, yang beberapa waktu menggelar kegiatan ngamen amal dan berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 4,5 juta untuk membantu menangani stunting di Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono berterimakasih dengan gerakan ini, ia mengatakan kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

"Saya terima kasih kepada Pak Mirza selaku inisiator Ngamen Amal yang menggerakkan para musisi untuk peduli stunting dengan menggalang dana untuk donasi stunting. Ternyata kegiatan ini diapresiasi oleh Kepala BKKBN Pusat," ujarnya.

Ia menambahkan, inovasi-inovasi yang dilakukan di semacam ini semata-mata menekan angka stunting atau menuju zero stunting di Kota Pontianak.

Menurutnya, dalam menekan angka stunting ini tidak hanya bertumpu pada bidang kesehatan, tetapi di seluruh sektor serta bagaimana mengajak masyarakat untuk melek tentang kualitas kesehatan.

"Penanganan stunting bukan hal yang mudah tetapi tidak juga menjadi hal yang sulit apabila ditangani secara kolaborasi dan adanya kepedulian bersama," tuturnya.

Edi menilai masyarakat sekarang sudah memahami betapa pentingnya menjaga asupan makanan supaya generasi tidak menjadi stunting.

Program-program penanganan stunting mesti diperluas dan digencarkan, terutama untuk bantuan makanan bergizi tambahan.

"Dan yang paling penting adalah terus mensosialisasikan terutama bagi remaja dan anak-anak dalam memenuhi asupan gizi, termasuk memperbaiki lingkungan agar menjadi sehat," imbuh Edi.

Dia mengatakan, menekan angka stunting menjadi tugas bersama. Target angka stunting secara nasional ditekan hingga 14 persen, malah memotivasi Kota Pontianak untuk bisa berada di bawah 10 persen.

Apalagi data anak-anak stunting sudah tercatat secara by name by address. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada kepala puskesmas bersama perangkat kecamatan dan kelurahan untuk menginventarisasi lagi anak-anak terindikasi stunting.

"Kita akan intervensi langsung untuk menangani ibu-ibu hamil dan anak-anak balita yang terkategori stunting," ucapnya.

Mirza, inisiator Ngamal Peduli Stunting menjelaskan, dari kegiatan Ngamen Amal yang juga dihadiri Wali Kota Edi Kamtono dan Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin beberapa waktu lalu, berhasil menggalang donasi sebesar Rp4,5 juta.