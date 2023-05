Terima Kujungan ACCCIS Serawak, Sutarmidji Minta Segera Buka Penerbangan Pontianak-Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi kunjungan kerja Kamar Dagang dan Industri Pengusaha Tionghoa Sarawak / Associated Chambers of Commerce and Industry of Sarawak (ACCCIS) ke Provinsi Kalbar guna membuka hubungan bilateral diantara keduanya, yang berlangsung di ruang kerjanya, Jumat 26 Mei 2023.

Pada pertemuan ini, beberapa hal telah disampaikan Sutarmidji kepada pihak ACCCIS di antaranya terkait akses transportasi antara kedua negara itu untuk juga diperhatikan secara bersama-sama.

Hal ini tentunya untuk memudahkan mobilitas dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Provinsi Kalbar dan Negara Sarawak, Malaysia.

“Saya tadi juga telah menyampaikan untuk segera membuka jalur transportasi udara antara Pontianak ke Kuching. Pemprov Kalbar juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan untuk meminta Pemerintah Pusat membuka jalur penerbangan internasional di Bandara Supadio Pontianak. Semoga ini dapat cepat ditindaklanjuti”, ujar Sutarmidji.

• Ini Alasan Sutarmidji Harap Rute Penerbangan Pontianak-Kuching dan Pontianak KL Kembali Dibuka

• Gubernur Sutarmidji Sambut Baik Provinsi Kalbar Jadi Tuan Rumah Mukernas Organda

Pada pertemuan ini juga bertujuan untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama antar kedua negara tersebut, dan konektivitas bisnis perdagangan antara Negara Sarawak dengan Provinsi Kalimantan Barat.

“Kunjungan ACCCIS ke Kalbar untuk memperoleh Informasi kebijakan, dan harapan Pemprov Kalbar terhadap dampak bisnis dan perdagangan antar para pelaku berdampak bagi perekonomian Kalbar secara khusus, tentunya juga bagi Negara Bagian Sarawak,” ungkap Sutarmidji.

Selain itu dirinya menambahkan bahwa ACCCIS membuka peluang investasi di perbatasan kedua negara tersebut pada sektor pariwisata dan industri lainnya.

“Peluang Investasi di perbatasan kita, salah satunya peluang menggarap potensi wisata Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas dan membangun industri pengolahan barang setengah jadi di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Terkait pelayanan perizinan kepada para investor yang mau berinvestasi di Provinsi Kalbar, dirinya mengungkapkan bahwa pelayanan perizinan sangat terbuka lebar bagi investor dan kemudahan pelayanan perizinan saat ini sudah sesuai mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Silahkan bagi investor yang mau berinvestasi ke Kalbar, untuk pelayanan perizinan kita sudah online melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Dato Tan Jit Kee selaku President ACCCIS dan KCGCCI mengutarakan, bahwa kedatangannya ke Provinsi Kalbar untuk menjajaki peluang dan konektivitas bisnis dalam rangka menjalin hubungan bagi para pelaku bisnis yang ada di Provinsi Kalbar.

“Kami melakukan kunjungan Misi Dagang ke Provinsi Kalbar dalam rangka mencari konektivitas dan mencari peluang bisnis yang ada di Kalbar dan Gubernur Kalbar menyambut baik kunjungan ini,” ujar Dato Tan Jit Kee President ACCCIS dan KCGCCI.

Dalam pertemuan itu, turut dihadiri Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia Raden Sigit Witjaksono, Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri, dan para Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemprov Kalbar.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini