Jadwal Pertandingan Piala Dunia U-20 Malam Ini, Israel dan Brasil Wajib Menang

Malam ini masih akan berlangsung pertandingan Piala Dunia U-20 pada Rabu waktu setempat atau Kamis 25 Mei 2023 dini hari WIB.

Akan ada delapan tim yang bertanding untuk match day 2 ini, masing-masing dari grup C dan grup D.

Untuk pertandingan di grup C ada Senegal vs Israel dan Jepang vs Kolombia yang berlangsung masing-masing pukul 01.00 WIB dan 04.00 WIB

Kemudian di grup D ada Italia vs Nigeria dan Brasil vs Rep Dominika yang akan bertanding mulai pukul 01.00 WIB dan pukul 04.00 WIB.

Untuk di grup C antara Senegal vs Israel tentu kedua tim membutuhkan kemenangan agar menjaga asa bisa melaju ke babak 16 besar.

Pasalnya pada match day 1, kedua tim sama-sama alami kekalahan. Dimana Israel kalah atas Kolombia 1-2 dan Senegal kalah 0-1 atas Jepang.

Tentunya pertandingan kedua tim akan menarik, sebab sudah barang tentu menarget kemenangan adalah harga mati.

Sedangkan pertandingan Jepang vs Kolombia juga menjadi menarik, dimana Kolombia sudah barang tentu wajib menang usai pertandingan pertama alami kekalahan

Kemudian pertandingan Italia vs Nigeria juga bakalan seru, karena kedua tim jika meraih kemenangan akan dipastikan bisa lolos ke babak 16 besar.

Dimana pada match day 1 Italia sudah meraih kemenangan atas Brasil 3-2. Begitu juga dengan Nigeria menang 2-1 atas Rep Dominika.

Berikutnya pertandingan Brasil vs Rep Dominika tidak kalah seru, dimana Brasil wajib memang begitu juga dengan Rep Dominika.

Sebelumnya, Argentina dan Amerika Serikat sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-20 usai masing-masing meraih kemenangan pada match day 2 pada Rabu 24 Mei 2023 dini hari WIB.

Jadwal Piala Dunia U-20

Kamis, 25 Mei 2023