Jadwal Live Streaming Piala Dunia U20: Italia, Nigeria dan Kolombia Berpeluang Melaju ke 16 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut ini jadwal dan informasi Live Streaming pertandingan Piala Dunia U20 2023 Argentina.

Pada Kamis 25 Mei 2023 Dini hari akan menyajikan empat pertandingan Grup C dan D Piala Dunia U20 2023 Argentina.

Adapun Grup C akan melangsungkan pertandingan Senegal vs Israel dan Jepang vs Kolombia.

Sedangkan Grup D akan melangsungkan pertandingan Italia vs Nigeria dan Brasil vs Rep. Dominika.

Pertandingan Piala Dunia U20 dapat disaksiakan melalui Live Streaming Vidio dan Moji, dimana linknya akan ditampilkan diakhir berita.

• Daftar Tim Lolos 16 Besar Piala Dunia U20: Argentina dan Amerika Serikat Berhasil Amankan Tiket

Dalam laga Grup C dan D, tiga tim berpeluang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U20 2023.

Tim tersebut adalah Kolombia, Nigeria, dan Italia, yang dimana ketiga tim menghuni Grup C dan D.

Pasalnya kedua tim sudah mengoleksi 3 poin, dan jika menang dalam laga ini maka kedua tim akan mengoleksi 6 poin.

6 poin sudah dapat memastikan tiket ke 16 besar, pasalnya di penyisihan grup ini hanya menyajikan 3 pertandingan.

• Top Skor Piala Dunia U20: Alejo Veliz Pahlawan Kemenangan Argentina Panaskan Persaingan Sepatu Emas

Pertandingan Grup C dinihari ini akan dibuka oleh laga Senegal vs Israel.

Pertandingan Senegal vs Israel akan berlangsung di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata pukul 01.00 WIB.

Kemudian dilanjutkan laga Jepang vs Kolombia pukul 04.00 WIB.

Duel Jepang vs Kolombia akan berlangsung Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata.

Sedangkan Grup D akan melansungkan laganya dini hari ini pukul 01.00 WIB yang memepertemukan Italia vs Nigeria.