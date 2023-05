Jadwal Piala Dunia U20: Prancis vs Korea Selatan Hingga Inggris vs Tunisia, Kick-off Dinihari Ini!

Tropy Piala Dunia U20 - Berikut ini jadwal pertandingan Piala Dunia U20 pada 23 Mei 2023 salah satu laganya mempertemukan Prancis vs korea Selatan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini informasi mengenai jadwal Piala Dunia U20 2023 Argentina.

Pada Selasa 23 Mei 2023 dini hari akan tersaji beberapa pertandingan menarik di Piala Dunia U20.

Salah satunya yang menjadi sorotan adalah pertandingan Prancis vs Korea Selatan.

Selain itu juga ada pertandingan Inggris vs Tunisia, Uruguay vs Irak, dan Gambia vs Honduras.

Berikut ini ulasan lengkap jadwal pertandingan Piala Dunia U20 dinihari ini.

Pertemuan Timnas Prancis vs Korea Selatan ini akan tersaji pada 23 Mei 2023 pukul 01.00 WIB.

Stadion Malvinas Argentinas, Mendoza akan dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pertandingan wakil Eropa dan Asia ini.

Pertandingan kedua tim ini merupakan duel pembuka di Grup F.

Selain itu pertandingan Grup F lainnya juga menyajikan pertemuan Gambia Vs Honduras.

Pertandingan Gambia Vs Honduras berlangsung pada pada 23 Mei 2023 pukul 04.00 WIB

Selain itu Grup E juga ytak kalah serunya menyajikan duel pertandingan Inggris Vs Tunisia yang berlangsung pada pada 23 Mei 2023 pukul 01.00 WIB.

Duel kedua tim ini dipastikan sengit dan berlangsung di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata.

Selain itu Grup E juga ada pertandingan Uruguay Vs Irak, dihari yang sama namun berlangsung pukul 04.00 WIB.

Pertandingan wakil Amerika dan Asia ini akan berlangsung di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata.

