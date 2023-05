Detik-detik Pukulan Horor Tinju Dunia Junto Nakatani vs Andrew Moloney, Sampai Kejang-Kejang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tonton detik-detik pukulan horor Tinju Dunia Junto Nakatani vs Andrew Moloney dalam artikel ini.

Junto Nakatani mengalahkan Andrew Moloney untuk menjadi juara dunia kelas bantam WBO dengan hanya 18 detik tersisa dalam pertarungan 12 ronde dijadwalkan.

Andrew Moloney merupakan saudara juara IBF kelas bantam yakni Jason Moloney sepekan sebelumnya pasca mengalahkan Vincent Astrolabio dari Filipina.

Saat jatuh, saudara Jason Moloney bahkan sampai bergetar dan seperti kejang-kejang.

Hook kiri maut dari Junto Nakatani adalah penyebabnya.

"Itu pukulan paling brutal yang pernah Anda lihat," kata salah satu komentator Amerika tentang pertarungan tersebut.

"Itu sangat menghancurkan," kata yang lain terdengar.

Wasit tidak memulai hitungan karena jelas Andrew Moloney tidak bangun.

Petinju itu tetap terbaring selama sekitar lima menit dan harus mendapat pertolongan medis.

Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Waktu resmi penghentian adalah 2:42 dari putaran ke-12 di MGM Grand Garden Arena.

Hal ini pun membuat Junto Nakatani memenangkan gelar kelas bantam junior WBO, yang dikosongkan Naoya Inoue.

Tale of the Tape Junto Nakatani vs Andrew Moloney

