XL Prabayar dan Live On Raih Penghargaan di WOW Brand Festive Day 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui produk layanan XL Prabayar dan Live.On kembali meraih penghargaan dalam ajang di WOW Brand Festive Day 2023. Dalam ajang ini XL Prabayar berhasil memenangkan kategori Celular Operator dan Live.On untuk kategori Digital Operator.

Penyerahan penghargaan ini dilakukan di Jakarta, Kamis 11 Mei 2023.

Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa mengatakan sangat bangga bisa mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi ini.

“Bersaing dengan 400 brand yang ada di Indonesia bukan hal yang mudah.

Tapi sekali lagi kerja keras kami bersama tim bisa membuahkan hasil dan sangat membanggakan.

Kami berharap brand kami akan terus dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia dan dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat terutama pelanggan,” ujarnya.

Indonesia WOW Brand Festive Day 2023 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc. dengan mengusung tema “Branding for The Game Changer”.

Dalam ajang WOW Brand Festive Day 2023 dihadiri oleh sekitar 400 brand enthusiast dari lebih 300 brand terbaik Indonesia dan diisi oleh pembicara brand expert dari International dan lokal dengan pemaparan konsep brand terkini.

Penilaian ajang ini berdasarkan dari survei di beberapa kota besar di Indonesia, yang mengacu kepada konsep pemasaran Profesor Philip Kotler, Father of Modern Marketing.