Daftar Tim Degradasi Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 Hingga Bundes Liga Jerman 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar tim yang telah dipastikan Degradasi dari kompetisi utama Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 Hingga Bundes Liga Jerman tahun 2023.

Total ada tiga tim yang terdegradasi dari masing-masing liga domestik tersebut.

Tiga tim itu akan turun kasta dan digantikan oleh tiga tim promosi.

Untuk di Liga Inggris, ada Southampton yang dipastikan Terdegradasi.

Hal ini karena dengan ajang Liga Inggris menyisakan dua pertandingan, Southampton dipastikan gagal melangkahi poin tim lainnya.

Sementara itu di Liga Jerman, persaingan ketat masih terjadi antara lima tim peringkat terbawah.

Baca juga: Head to Head West Ham vs Fiorentina Lengkap Dengan Jadwal Final Liga Konferensi 2023

Mereka diantaranya adalah Hoffenheim, Bochum, Schalke, Stuttgart dan Hertha Berlin.

Selisih poin dari kelima tim itu pun terpaut tipis.

Mengingat Liga Jerman tersisa empat pertandingan saja, maka setiap hasil menentukan siapa yang terdegradasi.

Kemudian diajang Liga Prancis, sudah ada tiga tim yang dipastikan terdegradasi.

Kepastian tersebut karena dengan pertandingan yang tersisa lima, maka poin maksimal yang bisa diraih diyakini tidak bisa keluar dari zona Degradasi.

Untuk di Liga Spanyol baru ada Elche yang dipastikan Terdegradasi.

Baca juga: Head to Head AS Roma vs Sevilla Lengkap Jadwal Final Liga Eropa 2023

Baca juga: Head to Head Inter Milan vs Manchester City Lengkap Jadwal Final Liga Champions 2023

Moussa Djenepo (kiri) saat mencetak gol dalam pertandingan Southampton vs Man City pada perempat final Piala Liga Inggris 2022-2023 di Stadion St. Mary, Kamis (12/1/2023) dini hari WIB. Southampton jadi tim yang memastikan diri terdegradasi (Kompas.com/(AFP/ADRIAN DENNIS))

Tim sekota Barcelona, Espanyol juga dalam posisi tidak aman.

Dengan pertandingan tersisa dua saja, maka tim terbawah wajib mengamankan kemenangan.