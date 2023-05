Jadwal Final Liga Europa AS Roma Vs Sevilla, Puskas Arena Jadi Saksi Duel Wakil Italia dan Spanyol

Berikut ini jadwal pertandingan final Liga Europa 2022-2023 yang mempertemukan AS Roma vs Sevilla akan dijadwalkan pada 01 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal pertandingan final Liga Europa 2022-2023.

Final Liga Europa akan memeprtemukan dua raksasa Italia dan Spanyol.

AS Roma dan Sevilla memastikan tiket ke babak final Liga Europa 2022-2023.

Kedua tim ini akan saling bentrok di Puskas Arena (Budapest) untuk memperebutkan gelar juara Liga Europa 2022-2023.

Pertandingan AS Roma vs Sevilla akan dijadwalkan pada 01 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

AS Roma dan Sevilla sudah memastikan tiket ke final setelah berhasil menumbangkan lawannya masing-masing di babak semifinal Liga Europa 2022-2023.

Hasil semifinal Liga Europa 2022-2023 dipastikan setelah leg kedua Sevilla vs Juventus dan Bayer Leverkusen vs AS Roma rampung digelar pada Jumat 19 Mei 2023 dini hari WIB.

Semifinal leg kedua antara Bayer Leverkusen dan AS Roma berlangsung di BayArena, Jerman,

Laga tersebut berakhir dengan skor 0-0 sehingga AS Roma berhak melaju ke final berkat keunggulan agregat 1-0 atas Bayer Leverkusen.

Sebelumnya, AS Roma lebih dulu memetik kemenangan pada leg pertama kontra Bayer Leverkusen, 11 Mei lalu.

Sementara itu, Sevilla berhak melaju ke final seusai menang agregat 3-2 atas Juventus.

Sevilla memastikan keunggulan tersebut setelah memenangi leg kedua dengan skor 2-1.

Leg kedua antara Sevilla dan Juventus baru berakhir setelah kedua tim berjuang hingga babak tambahan waktu atau extra time.

Dengan demikian, Juventus dipastikan tersingkir dari persaingan menuju gelar juara Liga Europa 2022-2023.