Soal Ujian PAI Kelas 6 SD dan Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah Agama Islam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ujian Pendidikan Agama Islam atau PAI Kelas 6 SD.

Mata pelajaran Agama Islam menjadi pelajaran yang diujiankan di sekolah.

Siswa wajib berlatih soal untuk mengasah kemampuan.

Mintalah orang tua mendampingi saat melakukan latihan belajar.

Soal disertai kunci jawaban sd sebagai pedoman belajar.

Berikut soal ujian PAI Kelas 6 SD.

1. Nabi yang mempunyai mu’jizat bisa berbahasa binatang adalah nabi .....

A. Daud AS

B. Musa AS

C. Sulaiman AS

D. Muhammad SAW

Jawaban: c

2. Walisongo yang berdakwah dengan menggunakan kesenian wayang kulit bernama .....

A. Sunan Bonang

B. Sunan Gresikj

C. Sunan Kalijaga

D. Sunan AMpel

Jawaban: c

3. Putra Nabi Ya’qub AS yang berakhlaq mulia bernama .....

A. Yusuf AS

B. Isa AS

C. Ayub AS

D. Harun AS

Jawaban: a

4. Shalat berjamaah itu pahalanya dilipatkan .....

A. 25 derajat

B. 26 derajat

C. 27 derajat

D. 30 derajat

Jawaban: c