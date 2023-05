Live Score Voli Asia AVC Putra 2023 Hari Ini Update Hasil Jakarta Bhayangkara vs Kal Jumbos Korea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil pertandingan kejuaraan asia antar klub AVC Mens klub 2023.

Jakarta Bhayangkara Presisi akan melakoni partai hidup mati menghadapi wakil Kroea, Kal Jumbos malam ini pukul 20.30 WIB.

Pasukan Jeff Jiang Jie membutuhkan kemenangan pada partai ini untuk memastikan tiket lolos dari fase grup.

Jakarta Bhayangkara Presisi mengoleksi poin empat hasil dari sekali menang dan sekali kekalahan.

Partai pertama JBP sayangnya menyerah 3-2 dari klub Al Ahli.

Kekalahan tersebut membuat JBP hanya meraih satu poin.

Sementara itu di partai kedua, JBP mengemas kemenangan 3-0 atas klub Australia.

Adapun Al Ahli sementara ini berada di peringkat ketiga dengan tiga poin namun akan diuntungkan karena menghadapi pengunia dasar klasemen Canberra Heat.

Situasi ini membuat JBP dalam kondisi kurang menguntungkan karena menghadapi Kal Jumbos diprediksi tidak akan mudah.

Akan tetapi peluang tetap terbuka lebar, terlebih jika para pemain JBP bisa meningkatkan level permainanya.

Daudi Okello di harapkan tampil onfire pada laga terakhri ini dipadukan dengan Farhan Halim yang masih dominan di dua laga terakhir.

Ajang AVC Mens klub 2023 ini sekaligus menjadi kualikasi untuk menuju kejuaran dunia FIVB.

Dafar skuad Bhayangkara Presisi

1. Nizar Julfikar (setter)

2. Rendi Tamamilang (outside hitter)

3. Yuda Mardiansyah Putra (middle blocker)

4. Henry Ade Novian (Libero)

5. Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)

6. Alfin Daniel Pratama ( setter)

7. Arjuna Mahendra (outside hitter)

8. Frisca Abriantama ( opposite)

9. Hernanda Zulfi ( middle blocker)

10. Raden Ahmad Gumilar (midle blocker)

11. Hendra Kurniawan (midle blocker)

12. Farhan Halim (outside hitter)

13. Daudi Okello (opposite)

14. Muhammad Javad ( outside hitter)