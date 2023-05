Soal Ujian Sumatif Agama Islam Kelas 6 SD dan Kunci Jawaban PAI MI Kls VI 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ikuti seluruh rangkaian soal ujian sekolah PAI Kelas 6 SD/MI sebagai latihan dalam melaksanakan ujian sekolah.

Dalam soal ini terdapat kunci jawaban yang akan dapat memandu siswa dalam belajar dan mengerjakan soal ujian.

Terdiri dari soal pilihan ganda yang menjadi materi soal ujian sekolah paling banyak setiap tahunnya.

Ikuti seluruh soal dengan seksama untuk mendapatkan gambaran soal yang akan dihadapi pada saat ujian akhir sekolah 2023.

Soal Pilihan Ganda

1. Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buaian yaitu ...

A. Nabi Musa a.s.

B. Nabi Zakaria a.s

C. Nabi Isa a.s.

D. Nabi Sulaiman a.s.

Jawaban: C

2. Ketika belajar dan tidak banyak bercanda di dalam kelas adalah salah satu sikap hormat serta patuh kepada ...

A. Guru

B. Sahabat

C. Teman

D. Orang tua

Jawaban: A

3. Ciri-ciri orang yang bekerja keras sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya adalah ...

A. Bekerja sungguh-sungguh sampai merupakan makanan dan minum

B. Bekerja sungguh-sungguh sampai melalaikan keluarga

C. Bekerja sungguh-sungguh sampai menguras tenaga

D. Bekerja sungguh-sungguh dan tidak melupakan ibadah

Jawaban : D

4. Berikut perilaku yang disenangi Allah SWT, kecuali ...

A. Membaca Al Quran

B. Mencuri

C. Menolong teman

D. Bersedekah