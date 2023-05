Ketahui, Hari dan Jam Yang Tepat Untuk Unggah Konten di Medsos Agar Banyak Dilihat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk memaksimalkan dan meningkatkan engagement konten, pengguna harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengunggahnya. Upload konten di media sosial ternyata membutuhkan strategi waktu.

Penelitian yang dilakukan perusahaan software yang bergerak di bidang manajemen sosial, advokasi, dan analitik bisnis, Sprout Social.

Menemukan bahwa setiap media sosial memiliki peak times, alias “jam ramai” yang berbeda-beda.

Dalam laporan bertajuk “Best Times to Post on Social Media in 2023”, Sprout Social melakukan analisis tren.

Melibatkan 2 miliar keterlibatan pengguna di 400.000 akun, selama satu tahun belakangan ini.

Media sosial yang dianalisis terdiri dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, hingga LinkedIn.

Menurut Sprout, waktu yang terbaik untuk mengunggah konten di media sosial secara keseluruhan berada di pukul 09.00 pagi hingga siang hari sekitar pukul 14.00.

Hari paling baik menunggah konten adalah Selasa dan Rabu, sedangkan hari yang paling buruk adalah Minggu.

Adapun data yang dikumpulkan Sprout menggunakan lingkup pengguna secara global. Berikut ulasan untuk masing-masing media sosial.

Facebook

Facebook tercatat memiliki tingkat engagement yang paling tinggi di hari Senin hingga Kamis.

Sementara untuk jadwal unggahnya, paling baik dilakukan di pagi hari dengan rentang waktu pukul 08.00 - 14.00.

Untuk lebih jelasnya, berikut jadwal waktu terbaik untuk posting konten di Facebook.

Senin : pukul 08.00 hingga 13.00