Kalrifikasi Christian Sugiono Terkait Rumah Tangganya dengan Titi Kamal Jadi Sorotan

TRIBUNPONTINAK.CO.ID- Christian Sugiono dan Titi Kamal kerap tampil mesra di media sosial da televisi.

Pasangan ini menjadi pasangan teromantis yang dikenal masyarakat Indonesia.

Bahkan hubungan keduanya jauh dari isu miring dan perselingkuhan.

Namun, beberapa waktu ini kembali viral dugaan bahwa suami Titi Kamal berselingkuh dengan wanita lain.

Isu perselingkuhan tersebut menyebar dengan cepat di media sosial atas dugaan Christian Sugiono dengan seorang wanita.

• Di Era Gempuran Perceraian Artis, Terungkap Alasan Christian Sugiono Masih Bucin dengan Titi Kamal

Rumor adanya dugaan perselingkuah Christian Sugiono itu pun ramai di akun Twitter.

Penyebar isu miring tersebut adalah akun @Tigerspooh, pada tahun 2020 lalu.

"Tp artis CS suaminya TK itu selingkuh sama cewe di kantor Pfft hampir tiap hari antar jemput ayang selingkuhan, btw rahasia umum ya temen2 kantor si cewe tau semua, sedangkan di YouTube super bucin jd ai ga gt percaya sama yg ditampilin di media," tulis akun @tigerspooh.

Akun tersebut menuliskan kesaksiannya yang membuat rumah tangga Christian Sugiono dan Titi Kamal itu jadi sorotan.

"Iya jd kemarin si CS anter selingkuhan ayang kan, trs tuh mobil ga maju2 krn lobby cm buat drop off bukan buat parkir, kacanya kan ga gt gelap, eh mereka sun an dong mana masih pagi dan hampir tiap hari sih anter jemput, tp salut sama ayang pelakor aka bucin ya boen," ungkapnya.

Aku tersebut mengungkap kembali dugaan perselingkuhan itu belum lama ini.

"Masih cuy, ya pokoknya gt msh anter jemput smpe skrng tau ga gq tau krn apa krn suka nyebat sm security/receptionist/yg suka bukain pintu mobil depan gedung kan anter jemputnya slalu dlm jam yg sama tiap hari sampe nunggu depan gedung biar ktmu dan bnr aja," ungkap akun @tigerspooh.

Cuitan akun tersebut mendapat reaksi dari salah satu akun yang juga mengaku pernah melihatnya.

• Cara Aurel Belanjakan Uang Bulanan dari Atta Halilintar, Titi Kamal Terkejut Ingin Pingsan

"MBA HAHA gue liat langsung (idk if this is the same girl) mereka kissing di salah satu tempat di senopati tahun 2020," balas @kintanach.