Live Hasil Tinju Dunia Rolly Romero vs Ismael Barosso

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live hasil Tinju Dunia Ismael Barosso vs Rolly julukan Rolando Romero dalam artikel ini.

Tinju Dunia Rolly vs Ismael Barosso yang berlangsung di The Chelsea di The Cosmopolitan of Las Vegas ini dijadwalkan bergulir pada Minggu 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

Ismael Barosso yang telah berusia 40 tahun sejatinya adalah lawan pengganti bagi Rolly.

Hal ini karena Alberto Puello sang pemegang sabuk WBA dinyatakan positif clomiphene, zat terlarang, bulan lalu.

Walaupun tak lagi muda, pemegang sabuk WBA Gold ini mencatatkan rekor yang tak begitu mengecewakan.

Ismael Barosso membukukan 24 kemenangan, 3 kekalahan dan 2 imbang di Tinju Dunia profesional.

Pertarungan terakhirnya adalah menghadapi Fernando David Saucedo dengan kemenangan KO.

Disisi lain Rolando Romero walaupun masih berusia muda dan punya pukulan keras dikenal karena kekalahannya atas KO Gervonta Davis.

Pria berusia 27 tahun tersebut kini mencatatkan 14 kemenangan dan 12 diantaranya adalah KO.

Tinju Dunia Rolando Romero vs Ismael Barosso dijadwalkan live di Tv Online Showtime.

Namun demikian, Tribun Pontianak menyajikan live hasil atau laporan langsung jalannya pertandingan melalui link dibawah ini.

Tatap Muka Rolando Romero (kiri) dan Ismael Barosso. Pemenangnya menjadi juara WBA (Net/Boxing Scene)

Tale of The Tape Rolando Romero vs Ismael Barosso

Rolando Romero (14-1, 12 KO)