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Hasil Race Moto3 Hari Ini MotoGP Prancis 2023 Daniel Holgado Terdepan, Cek Posisi Mario Aji

Berikut 10 Pembalap tercepat menuju garis Finish di update sementara Hasil Race Moto3 hari ini , Minggu 14 Mei 2023 . Selengkapnya di artikel ini .

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Hasil Race Moto3 Hari Ini MotoGP Prancis 2023 Daniel Holgado Terdepan, Cek Posisi Mario Aji
OFFICIAL TWITTER MOTOGP @MotoGP / REPRO
Pembalap Red Bull KTM Ajo di Race Moto3 MotoGP Prancis 2023 . Cek Hasil MotoGP hari ini selengkapnya di artikel ini . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daniel Holgado menjadi Pembalap tercepat dalam sesi penentu Hasil Race Moto3 hari ini .

Dari Balapan seri ke 5 di Jadwal MotoGP 2023 musim ini.

Yakni di seri MotoGP Prancis 2023, Minggu 14 Mei 2023 .

Sejauh ini, masih ada 4 Lap tersisa untuk menuju garis Finish dalam perburuan gelar juara Moto3 hari ini .

Dan Daniel Holgado , berada di urutan terdepan . 

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Tepat di belakangnya, ada Ayumi Sasaki di urutan ke 2 .

Dan Jaume Masia di Peringkat ke 3 .

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Sementara Pembalap Indonesia Mario Aji , belum berhasil untuk bersaing di papan tengah di 10 Pembalap terdepan menuju garis Finish di Balapan yang digelar di Sirkuit Le Mans Bugatti Prancis tersebut .

Berikut 10 Pembalap tercepat menuju garis Finish di update sementara Hasil Race Moto3 hari ini , Minggu 14 Mei 2023 :

(Peringkat, Nomor Motor, Pembalap, Waktu/Gap)

1. 96 Daniel HOLGADO , 27:44.432

2. 5 Jaume MASIA, +0.311

3. 71 A SASAKI , +0.409

4. 48 Ivan ORTOLÁ , +0.788

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