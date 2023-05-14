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Hasil Race Moto3 Hari Ini MotoGP Prancis 2023 Daniel Holgado Terdepan, Cek Posisi Mario Aji
Berikut 10 Pembalap tercepat menuju garis Finish di update sementara Hasil Race Moto3 hari ini , Minggu 14 Mei 2023 . Selengkapnya di artikel ini .
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daniel Holgado menjadi Pembalap tercepat dalam sesi penentu Hasil Race Moto3 hari ini .
Dari Balapan seri ke 5 di Jadwal MotoGP 2023 musim ini.
Yakni di seri MotoGP Prancis 2023, Minggu 14 Mei 2023 .
Sejauh ini, masih ada 4 Lap tersisa untuk menuju garis Finish dalam perburuan gelar juara Moto3 hari ini .
Dan Daniel Holgado , berada di urutan terdepan .
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Tepat di belakangnya, ada Ayumi Sasaki di urutan ke 2 .
Dan Jaume Masia di Peringkat ke 3 .
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Sementara Pembalap Indonesia Mario Aji , belum berhasil untuk bersaing di papan tengah di 10 Pembalap terdepan menuju garis Finish di Balapan yang digelar di Sirkuit Le Mans Bugatti Prancis tersebut .
Berikut 10 Pembalap tercepat menuju garis Finish di update sementara Hasil Race Moto3 hari ini , Minggu 14 Mei 2023 :
(Peringkat, Nomor Motor, Pembalap, Waktu/Gap)
1. 96 Daniel HOLGADO , 27:44.432
2. 5 Jaume MASIA, +0.311
3. 71 A SASAKI , +0.409
4. 48 Ivan ORTOLÁ , +0.788
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