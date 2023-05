40 Contoh Soal & Kunci Jawaban Ujian Akhir Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI Tahun 2023 Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ujian akhir kelas 6 SD/MI pelajaran Bahasa Inggris tahun 2023 berikut.

Ada 40 contoh soal Bahasa Inggris yang dirangkum sebagai bahan belajar asesmen sumatif atau ujian kelulusan yang berlangsung.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Semakin banyak jawabanmu benar menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Bahasa Inggris.

Jika menemukan kesulitan dalam belajar mintalah bantuan pada orangtua hingga guru.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD:

1. Have you ever visited to the Pangandaran?

A. mount C. reservoir

B. beach D. lake

Jawab : b

2. I look the moon at....

A. rainy C. night

B. sunny D. village

Jawab : c

3. Ardi and Lia is crossing the road on ....

A. zebra C. Zebra cross

B. river D. Lift