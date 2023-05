Jadwal Final Sepakbola SEA Games 2023 , Timnas Indonesia Duel Lawan Pemenang Thailand Vs Myanmar

OFFICIAL TWITTER PSSI

Pemain Timnas Indonesia , Muhammad Ferarri (depan) dan Marselino Ferdinan berselebrasi usai mencetak gol di penentu Hasil semifinal sepakbola SEA Games 2023 antara Indonesia Vs Vietnam , Sabtu 13 Mei 2023 . Indonesia menang 3-2 dan Lolos ke Jadwal Final sepakbola SEA Games 2023 nanti melawan pemenang antara Thailand Vs Myanmar yang akan Kick Off sesaat lagi .