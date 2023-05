Soal Asesmen Sumatif Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD Ujian Akhir dan Kunci Jawaban PAI Kls VI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ujian akhir sekolah Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD/MI.

Seluruh soal memiliki kunci jawaban akan menjadi panduan untuk dalam melaksanakan ujian akhir sekolah.

Setiap soal merupakan kesempatan untuk belajar meningkatkan kemampuannya dalam menjawab soal.

Untuk itu, pastikan ikuti seluruh soal dan jawaban sebagai gambaran untuk ujian sekolah.

Inilah soal dan kunci jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD/MI.

Soal Pilihan Ganda

1. Syifa anak yang rajin belajar, dia selalu menggunakan waktunya untuk belajar setiap hari agar dapat meraih cita-citanya.Dari kisah di atas, perilaku Syifa meneladani sikap Nabi . . . .

a. Hud a.s

b. Nuh a.s

c. Adam a.s

d. Idris a.s.

Jawaban : D

2. Perhatikan ketentuan ibadah salat berikut ini!

1. Beragama Islam

2. Dewasa atau sudah baligh

3. Menutup aurat

4. Niat salat

5. Menghadap kiblat

6. Membaca surah Al-Fatihah

Yang termasuk syarat sah salat ditunjukkan pada nomor . . . .

a. 1 dan 6

b. 2 dan 4

c. 4 dan 5

d. 3 dan 5

Jawaban : D