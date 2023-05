SATU University, Satu Langkah Lebih Maju Melahirkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BANDUNG – BINUS Higher Education yang lebih dari 41 tahun membina dan

memberdayakan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas, melanjutkan komitmennya dengan menghadirkan SATU University sebagai bentuk nyata menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang unggul di Nusantara.

SATU University memiliki visi menjadi universitas pilihan yang membina dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan melayani bangsa.

Memiliki makna filosofis bersatu dalam satu-kesatuan untuk mengedukasi setiap insan pelajar di penjuru

Nusantara melalui keunggulan akademik (academic excellence), mendorong keterampilan kerja dan kewirausahaan (employability and entrepreneurship), membina dan memberdayakan insan pelajar (fostering and empowering), berorientasi pada inovasi (innovation) dan menjadi institusi pendidikan pilihan (university of choice).

“Kehadiran SATU University akan berkontribusi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memajukan industri kecil/menengah dan UMKM. Kami siap untuk membantu memulihkan pendidikan daerah dengan menerapkan sistem akademik holistik dan memfasilitasi setiap potensi pelajar,” ucap Stephen Wahyudi Santoso, BSE, MSIST, CBDMP selaku President of BINUS Higher Education.

Dengan mengusung slogan “Satu Langkah Lebih Maju”, SATU University memberikan nafas baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan dunia pendidikan saat ini dengan keunggulan penggunaan teknologi dan hybrid dalam perkuliahan.

Kurikulum yang berbasis industry dan wirausaha akan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang

relevan di dunia kerja.

SATU University juga menyediakan kesempatan magang di banyak perusahaan untuk memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa.

Pengalaman kuliah mahasiswa akan semakin mudah dengan dukungan teknologi terkini dalam mengakses informasi dan layanan perkuliahan.

Yang tidak kalah penting adalah beragam kegiatan kemahasiswaan disediakan untuk membentuk karakter dan kreativitas mahasiswa.

SATU University siap menyelenggarakan perkuliahan di bulan September 2023 melalui kampus yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Program Studi untuk jenjang pendidikan Sarjana yang ditawarkan untuk Kampus Bandung meliputi Akuntansi, Manajemen, Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, dan Psikologi.

Sedangkan program studi yang ditawarkan untuk Kampus Pontianak adalah Akuntansi dan Manajemen.

Menjala perkuliahan, mahasiswa akan didukung oleh fasilitas dan teknologi pembelajaran terkini seperti Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Komputer, Laboratorium Kreatif, Laboratorium Fotografi, Laboratorium Psikologi, Creative Class, dan Library.

SATU University diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam memajukan Indonesia ke depan. (*)