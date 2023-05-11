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Live PUBG SEA Games 2023! Lihat Jadwal PUBG SEA Games 2023 Live Streaming
Saksikan live PUBG SEA Games 2023 hari ini Kamis, 11 Mei 2023. Pertandingan berlangsung di Olympia Mall mulai pukul 16.00 WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan live streaming PUBG SEA Games 2023 hari ini Kamis, 11 Mei 2023.
Pertandingan berlangsung di Olympia Mall mulai pukul 16.00 WIB.
Jadwal PUBG SEA Games 2023 dibagi dalam dua kategori.
Pertama kategori skuad dan yang kedua kategori solo.
Pertandingan hari ini untuk tim skuad babak kualifikasi.
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Masing-masing peserta negara memiliki dua tim yang akan bertanding.
Indonesia akan menghadapi Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia, Brunei, Timor Leste, Myanmar dan Filipina.
10 peserta negara akan memperebutkan medali emas di Cabor Esport.
Kamu bisa menyaksikan pertandingan live PUBG SEA Games 2023 di Facebook resmi Esport Kamboja.
Tim PUBG SEA Games 2023 Indonesia diantaranya:
Eksarahman “RedFace” Jayanto
Sharfan “Potato” Shahman
Teuku “Ponbit” Muhammad Kausar
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