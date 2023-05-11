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Klasemen SEA Games 2023 Sepak Bola Grup A dan B Final , Timnas Indonesia Vs Vietnam Duel Semifinal

Tuntasnya laga penentu Skor Thailand Vs Vietnam di Pertandinga pamungkas Grup B membuat Klasemen sepak bola SEA Games 2023 tuntas dan lengkap. Yuk cek

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Klasemen SEA Games 2023 Sepak Bola Grup A dan B Final , Timnas Indonesia Vs Vietnam Duel Semifinal
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Aksi pemain Timnas Indonesia U-22 di Pertandingan sepak bola SEA Games 2023 di Grup A beberapa hari lalu. Cek Klasemen Akhir dan Jadwal semifinal selengkapnya di artikel ini , Kamis 11 Mei 2023 . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuntasnya laga penentu Skor Thailand Vs Vietnam di Pertandinga pamungkas Grup B membuat Klasemen sepak bola SEA Games 2023 tuntas dan lengkap.

Baik di Grup A , juga di Klasemen Akhir Grup B .

Itu artinya, dipastikan pula 4 Tim yang akan berlaga di partai semifinal sepak bola SEA Games 2023 nanti .

Keempat Tim tersebut yakni Timnas Indonesia U-22 , Vietnam U-22, Thailand U-22 , serta Myanmar U-22 .

Seperti biasa, skema di semifinal nanti adalah juara di Klasemen Akhir Grup A akan berhadapan dengan Runner Up Grup B . 

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Sebaliknya, Runner Up Grup A akan menghadapi juara di Klasemen Akhir Grup B .

Berikut komposisi Klasemen SEA Games 2023 sepak bola di Grup A dan Grup B tersebut .

Dalam komposisi Final setelah tuntasnya laga untuk Skor Akhir Thailand Vs Vietnam yang berkesudahan sama kuat 1-1 .

Skor Sementara Vietnam Vs Thailand , Penentu Lawan Timnas Indonesia di Semifinal SEA Games 2023

Yang meruapakan Pertandingan terakhir di fase grup sepak bola SEA Games 2023 , Kamis 11 Mei 2023 hari ini :

- Klasemen Akhir Grup A

(Peringkat, Tim , Selisih Gol/Kebobolan, Poin di Klasemen Akhir)

1. Indonesia U22 , 13:1, 12

2. Myanmar U22, 4:5, 9

3. Kamboja U22, 6:5, 4

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