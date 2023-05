Siap Gelar Borneo Youth Camp, DPD IMM Kalbar dan OIC Youth Indonesia Angkat Isu Lingkungan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gandeng OIC Youth Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar kegiatan Borneo Youth Camp. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 11-14 Mei 2023 di Kota Pontianak.

Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 70 mahasiswa dari berbagai Universitas Regional, Nasional & Internasional.

Dengan mengangkat tema “Youth for Environmental Action and Sustainability” bertujuan untuk menyediakan platform global guna menggali potensi generasi muda yang siap menjadi pemimpin public yang berwawasan kelestarian lingkungan, toleransi dan kewirausahaan.

Ketua DPD IMM Kalbar, Fadhil Mahdi mengatakan bahwa dengan adanya acara ini, pemuda dapat lebih terinspirasi dan bersinergi untuk membangun dan mengaplikasikan konsep pembangunan berkelanjutan demi kemajuan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

“Karena kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan platform global guna menggali potensi generasi muda yang siap menjadi pemimpin public yang berwawasan kelestarian lingkungan, toleransu dan kewirausahaan,’’ ungkap Fadhil.

Kegiatan ini, Kata Dia ini akan diikuti sebanyak 70 Mahasiswa dari berbagai Universitas Regional, Nasional & Internasional.

Sedangkan, pada opening ceremonial akan dihadiri 300 mahasiswa dari berbagai universitas di Regional Kalimantan Barat.

Pada kegiatan ini, sambung Fadhil para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan didalamnya. Yakni; Used Bottle for Entance Tickets, Panel Session, Focus Group Discusion (FGD) dan Presentation, City Tour, Culture Show, Declaration dan Symbolic Tree Plantiing (Penanaman Pohon).

Dikatakan Fadhil, pada kegiatan ini juga akan menghadirkan pembicara dari regional, nasional, dan internasional yang expert di bidangnya. Para pembicara ini nanti akan hadir secara luring maupun daring.

Pada kesempatan yang sama, Presiden OIC Youth Indonesia Astrid Nadya Risqita menyebutkan bahwa saat ini, Pola pembangunan konvensional yang mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran merupakan pola yang sudah ketinggalan jaman dan harus segera digantikan dengan 'Pola pembangunan yang berkelanjutan'.

Untuk itu, melalui kegiatan “Borneo Youth Camp” ini pihaknya mencoba untuk memberikan wadah bagi pemuda untuk ikut ambil bagian dalam aksi dan pelestarian lingkungan hidup.

“Kegiatan ini juga akan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk mempersiapkan diri menjadi generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan, berpikir dinamis dan memiliki semangat perubahan yang tinggi menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045,” ungkapnya.

Dijelaskan Astrid, selain tema besar “Youth for Environmental Action and Sustainability”. Pada kegiatan ini juga akan di bahas beberapa sub tema, yakni : Green Economy and Entrepreneurship, Interfaith Dialogue and Leadership for Environment, Advancing Youth in STEM for Sustainability, Landmine Youth Action.

Pada pembahasan Green Economy and Entrepreneurship sendiri, kata dia, peserta akan dibawa pada kegiatan yangmendorong kegiatan ekonomi yang rendah karbon, menghemat sumber daya, dan inklusif secara sosial.