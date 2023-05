40 Soal Agama Islam Ujian Sekolah Kelas 6 SD dan Kunci Jawaban Ulangan Kenaikan Kelas 6 PAI MI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian sekolah Agama Islam Kelas 6 SD dalam menghadapi ujian di tahun 2023.

Terdiri dari sejumlah soal pilihan ganda yang cocok dipelajari sebagai persiapan untuk ujian sekolah tahun ini.

Seluruh soal memiliki kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai panduan dan gambaran apa saja yang akan muncul dalam ujian sekolah.

Serta dapat juga dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kemampuan dan mengasah kemampuan diri.

Berikut soal ujian sekolah Agama Islam / PAI Kelas 6 SD/MI

1. Salah satu hikmah berinfak dan bersedekah adalah ...

A. menjadi kaya raya

B. Harta semakin berkurang

C. enjadikan orang semakin miskin

D. Dimudahkan Allah Swt dalam usahanya mencari rezeki

Jawaban : D

Baca juga: Contoh Soal Cerdas Cermat Agama Islam Kelas 4, 5, 6 Lengkap Kunci Jawaban 2023

2. Segala usaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan disebut ....

a. ihtisar

b. ikhtiyat

c. ihktiar

d. tawakal

Jawaban : C

3. Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buaian adalah ...

A. Nabi Sulaiman a.s.

B. Nabi Zakaria a.s

C. Nabi Isa a.s.

D. Nabi Musa a.s.

Jawaban : C

4. Sudah menjadi ketentuan bagi Allah bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Sikap yang perlu kita giatkan terhadap ketentuan Allah tersebut adalah…

A. Memanfaatkan waktu untuk berbuat baik

B. Tidak perlu terlalu peduli dengan matahari

C. Ketentuan Allah cukup kita pelajari saja

D. Tidak perduli dengan ketentuan tersebut