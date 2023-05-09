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Live Hasil Voli Putri SEA Games Indonesia vs Thailand, Anak Asuh Alim Suseno Tertinggal di Set I
Kick-off pertandingan voli putri Indonesia vs Thailand berlangsung pada Selasa 9 Mei 2023 kick-off pukul 17.00 WIB saat ini tengah berlangsung.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Beirkut ini Live Score hasil pertandingan voli putri SEA Games 2023 Kamboja.
Pertandingan tersebut melibatkan Timnas Indonesia vs Thailand.
Timnas voli putri Indonesia saat ini berjumpa Thailand di laga perdananya penyisihan Grup A SEA Games 2023.
Kick-off pertandingan voli putri Indonesia vs Thailand berlangsung pada Selasa 9 Mei 2023 kick-off pukul 17.00 WIB saat ini tengah berlangsung.
Dihelat di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Timnas Thailand berhasil mendominasi di set pertama.
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Pertandingan voli putri Timnas Indonesia vs Thailand berlangsung dnegamn a lot.
Namun sayangnya Indonesia harus tertinggal di set pertama.
Meskipun skuad asuhan Alim Suseno ini masih berupaya memberikan perlwanan sengit di set pertama.
Timnas voli putri Indo nesia harus rela tertinggal di set pertama dengan poin 25-16.
Saat ini pertandingan voli putri Timnas Indonesia vs Thailand sedang berlangsung set kedua.
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Daftar pemain voli Putri Timnas Indonesia vs Thailand
Indonesia
1 Wilda Siti Nurfadhilah
2 Tisya Amalia Putri
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