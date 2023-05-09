SEA Games

Live Hasil Voli Putri SEA Games Indonesia vs Thailand, Anak Asuh Alim Suseno Tertinggal di Set I

Kick-off pertandingan voli putri  Indonesia vs Thailand berlangsung pada Selasa 9 Mei 2023 kick-off pukul 17.00 WIB saat ini tengah berlangsung.

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
zoom-inlihat foto Live Hasil Voli Putri SEA Games Indonesia vs Thailand, Anak Asuh Alim Suseno Tertinggal di Set I
Youtube VTV Thể Thao
Berikut ini live hasil pertandingan voli putri Timnas Indonesia vs Thaialnd di SEA Games yang sudah berlangsung pada Selasa 9 Mei 2023 kick-off pukul 17.00 WIB saat ini tengah berlangsung. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Beirkut ini Live Score hasil pertandingan voli putri SEA Games 2023 Kamboja.

Pertandingan tersebut melibatkan Timnas Indonesia vs Thailand.

Timnas voli putri Indonesia saat ini berjumpa Thailand di laga perdananya penyisihan Grup A SEA Games 2023.

Kick-off pertandingan voli putri  Indonesia vs Thailand berlangsung pada Selasa 9 Mei 2023 kick-off pukul 17.00 WIB saat ini tengah berlangsung.

Dihelat di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Timnas Thailand berhasil mendominasi di set pertama.

Live Streaming Voli Putri Indonesia vs Thailand SEA Games, Kick-off Berlangsung Sekarang!

Pertandingan voli putri Timnas Indonesia vs Thailand berlangsung dnegamn a lot.

Namun sayangnya Indonesia harus tertinggal di set pertama.

Meskipun skuad asuhan  Alim Suseno ini masih berupaya memberikan perlwanan sengit di set pertama.

Timnas voli putri Indo nesia harus rela tertinggal di set pertama dengan poin 25-16.

Saat ini pertandingan voli putri Timnas Indonesia vs Thailand sedang berlangsung set kedua.

Live Voli Putri SEA Games 2023 Hari Ini Update Score Timnas Indonesia Vs Thailand Volleyball Women

Daftar pemain voli Putri Timnas Indonesia vs Thailand

Indonesia

1 Wilda Siti Nurfadhilah

2 Tisya Amalia Putri

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Indonesia
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Alim Suseno
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