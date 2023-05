Jadwal Jakarta Bhayangkara Presisi di Kejuaraan Klub Asia AVC Putra 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Usai meraih medali emas SEA Games 2023 hampir sebagai besar pemain utama Timnas Voli Indonesia kembali akan bersiap menatap ajang selanjutnya di level Asia.

Wakil Indonesia yakni Jakarta Bhayangkara Presisi bakal berjuang di Kejuaraan Antar Klub Asia AVC Mens Club 2023 di Bahrain 14 hingga 21 Mei 2023.

Jakarta Bhyangkara Presisi akan diperkuat pemain-pemain seperti Farhan Halim, Hendra, hingga Dimas Saputra.

Namun kondisi kurang baik dialami oleh Doni Haryoni yang mengalami cedera saat partai final SEA Games 2023.

Namun kondisi pemain yang memperkaut VC Nagano di liga Jepang tersebut diharapkan segera pulih untuk memperkuat JBP.

Seperti dalam edaran sebelumnya PBVSI juga menyampaikan kepada para pemain yang bergabung dalam TC Timnas untuk memfokuskan diri di SEA Games 2023.

Setelah itu baru bergabung dengan tim Bhayangkara Presisi.

Sesuai jadwal TC JBP sudah dimulai pada 1 April hingga 13 Mei 2023 di Padepokan voli Jenderal Polisi Kunarto.

Seperti diketahui pada ajang ini Bhayangkara Presisi berada di grup A bersama wakil Korea Selatan, Australia, dan tuan rumah Bahrain.

Bhayangkara Presisi berada satu grup bersama Alahli Sport Clup (Bahrain), Korean Air Jumbos Pro-Volleyball Club (Korea Selatan), dan Canberra Heat (Australia).

Daftar Pemain Jakarta Bhayangkara Presisi pada AVC 2023 dilansir dari PBVSI :

1. Nizar Julfikar (setter)

2. Rendi Tamamilang (outside hitter)

3. Yuda Mardiansyah Putra (middle blocker)

4. Henry Ade Novian (Libero)

5. Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)

6. Alfin Daniel Pratama ( setter)

7. Arjuna Mahendra (outside hitter)

8. Frisca Abriantama ( opposite)

9. Hernanda Zulfi ( middle blocker)

10. Raden Ahmad Gumilar (midle blocker)

11. Hendra Kurniawan (midle blocker)

12. Farhan Halim (outside hitter)

13. Dimas Saputra (opposite)

14. Doni Haryono ( outside hitter)

15. Daudi Okello (opposite)

Pelatih Kepala: Ayip Rizal

Grup A

- Alahli Sport Clup (Bahrain)

- Korean Air Jumbos Pro-Volleyball Club (Korea Selatan)

- Canberra Heat (Australia)

- Jakarta Bhayangkara Presisi (Indonesia)

