Live Score Final Voli SEA Games 2023 Hari Ini Update Hasil Indonesia vs Kamboja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil final cabor bola voli SEA Games 2023 putra hari ini Senin 8 Mei 2023.

Cabor bola voli akan mempertandingkan partai perebutan medali hari ini di Olympic Indoor Stadium, Phnom Penh live MNC TV dan streaming di RCTI plus.

Score dan hasil pertandingan dapat dipantau pada link live score di akhir artikel ini.

Partai pertama yang akan menjadi pembuka yakni Thailand yang akan berhadapan dengan Vietnam.

Kedua tim sama-sama gagal ke babak final, setelah tersingkir oleh lawan-lawannya.

Kedua tim sebelumnya sudah saling berhadapan di fase grup dengan kemenangan diraih Thailand dengan skor 3-1.

Baca juga: Daftar Skuad Timnas Voli Putra China di VNL 2023-2024

Ekspresi tim voli putra Indonesia di SEA Games 2023. Indonesia jumpa Vietnam di Semifinal Cabor voli Minggu 7 Mei 2023. (LOUIS FIGO/NOC INDONESIA)

Sementara itu partai yang ditunggu-tunggu yakni duel tuan rumah Kamboja kontra Indonesia.

Duel ini akan tersaji pada pukul 19.30 WIB.

Ini merupakan partai ulangan fase grup A di mana Indonesia menang dengan skor 3-0.

Timnas voli Indonesia di atas kertas lebih diunggulkan namun tetap tak boleh lengah.

Kamboja dipastikan akan didukung para suporter fanatiknya yang bakal memenuhi kursi penonton venue.

Baca juga: Rangking Dunia Timnas Voli Putri Jelang VNL 2023, Italy Bayangi Serbia

Jadwal Final voli SEA Games 2023 hari ini

Senin 8 Mei 2023.

- Perebutan Ranking ke-7 - Myanmar vs Malaysia Pukul 12.00 WIB

- Perebutan Ranking ke-5 - Singapura vs Filipina Pukul 14.30 WIB

- Perebutan Perunggu - Vietnam vs Thailand Pukul 17.00 WIB

- Final - Indonesia vs Kamboja pukul 19.30 WIB