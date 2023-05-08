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Klasemen Sepakbola SEA Games 2023 Grup B Hasil Laos vs Thailand , Indonesia Vs Vietnam di Semifinal
Jika nantinya di Klasemen Akhir Grup B Thailand berhasil keluar sebagai juara Grup B , maka besar kemungkinan Vietnam akan jadi lawan Timnas Indonesia
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tabel Klasemen sepakbola SEA Games 2023 Grup update.
Seiring dengan Hasil Score Pertandingan antara Thailand Vs Laos .
Yang sedang berlangsung hari ini Senin 8 Mei 2023 .
Sejauh ini, Thailand berhasil menyarangkan 3 gol ke gawang Laos .
Dan membuat Score Thailand Vs Laos kini sudah ada di angka 3-0 .
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Thailand selangkah merebut kemenangan di Pertandingan ini .
Dan membuat Thailand sejauh ini berhasil menempati Peringkat teratas di tabel Klasemen sepakbola SEA Games 2023 Grup B .
Jika nantinya di Klasemen Akhir Grup B Thailand berhasil keluar sebagai juara Grup B , maka besar kemungkinan Vietnam akan jadi lawan Timnas Indonesia .
Pada fase semifinal sepakbola SEA Games 2023 nanti .
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Berikut komposisi Klasemen SEA Games 2023 sepakbola di Grup B .
Per hari ini Senin 8 Mei 2023 .
Dari update Live Score Hasil Thailand vs Laos :
(Peringkat, Timnas, Selisih Gol/Kebobolan, Poin saat Ini)
1. Thailand U22, 8:1, 9
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