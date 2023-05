Sandan Nilai Sistem Pangkalan Bisa Diterapkan untuk Atasi Kelangkaan BBM di Sintang

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan menilai system pangkalan bisa menjadi solusi efektif untuk mengurai persoalan kelangkaan BBM di pedalaman.

Menurutnya, cara ini lebih efisien dan efektif diterapkan dibandingkan dengan memberikan kewenangan pada kades untuk memberikan rekomendasi kepada pengantri BBM di SPBU.

“Belajar dari pengalaman, dari tahun 2004- 2009 pernah ada system pangkalan dan ini pengawasannya efektif. Pangkalan itu diperlukan per kecamatan dan dia wajib mengambil BBM di SPBU yang sudah ada kerjasama,” kata Sandan belum lama ini.

Sandan menilai, harga BBM yang dijual di pangkalan yang sudah bermitra dengan Pertamina juga harus sesuai dengan standar.

“Jadi, kenapa harus melalui pangkalan, karena dia akan menjualnya sesuai standar. Kami juga minta aparat keamanan mengawasi, karena ini kan minyak subsidi. Ini kan bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.

Program kerja Kapolda Kalbar dinilai Sandan juga ada dampak positifnya, meski hal ini menyebabkan kelangkaan BBM di pedalaman Sintang. Dengan adanya pengawasan dan penindakan terhadap distribusi BBM, mengurangi antrian di SPBU dan mencegah adanya penimbunan.

“Yang terjadi selama ini banyak terjadi pengantri yang sampai nginap di SPBU. Dan kita sangat berterima kasih pada program kapolda ini, supaya mengurangi permainan BBM ini,” ungkap Sandan.

Legislator Partai Gerindra ini menyarankan agar system pangkalan diberlakukan lagi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Dengan begitu, tidak ada pengantri yang berjubel di SPBU, karena pangkalan akan diatur jatah BBM dan mendapatkan izin.

“Maka saya menyarankan, system pangkalan ini diberlakukan lagi per kecamatan. Dan pangkalan itu tidak harus mengantri, dia sudah punya jatah. Sudah diatur pemda. Ini harapan kita. Jadi harus semua per kecamatan, baik premium, solar, itu harus sudah diatur. Jangan kayak sekarang banyak bawa minyak yang tidak ada diatur payung hukum, tiba-tiba dia ditangkap, kan kasihan, inikan juga perosalan. Pengantri bawa BBM ke masayarakat pedalaman, karena tidak ada regulasi maka berimbas ke persoalan hukum. Kalau per desa, agak rumit jadinya. Akan timbul pengantri lagi. Kalau ditunjuk pangkalan setiap kecamatan ,ini saya rasa langkah yang bagus. Artinya yang membawa ke kecamatan harus terlindungi. Dia tidak ilegal. Ada perbup atau perda yang dibahas DPRD dan Pemda,” beber Sandan. (*)

