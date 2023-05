Soal Kelas 8 Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban SMP Soal Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat Soal Kelas 8 mata pelajaran Bahasa Inggris yang menjadi contoh soal ujian sekolah.

Soal Kelas 8 Bahasa Inggris dilengkapi kunci jawaban SMP soal ujian sekolah.

Ada 30 soal ujian sekolah Bahasa Inggris yang bisa dipelajari.

Contoh soal dan kunci jawaban ini sebagai referensi belajar.

Lakukan latihan belajar didampingi orang tua atau guru.

Berikut Soal Kelas 8 SMP mata pelajaran Bahasa Inggris.

• Soal Kelas 8 Bahasa Indonesia dan Kunci Jawaban SMP Soal Pilihan Ganda

1. Ratna: “Getting a bad mark is bad. But cheating is ……. It is not honest.”

Jawaban: Worse

2. Hasan is 15 years old. Joni is 14 years old. Joni is ……. than Hasan.

Jawaban: Younger

3. My ruler is 30 cm long. Joni’s ruler is 25 cm long. Joni’s ruler is …….. than my ruler.

Jawaban: Shorter

4. I can lift the desk. Hasan can’t move the desk I have moved. I am …… than Hasan.

Jawaban: Stronger

5. I got 95 in English and 65 in Mathematic. I think Mathematic is ……. than English.

Jawaban: More difficult.

6. It is the heaviest land animals. It is also intelligent and have good memories. Most of it lives in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. It uses its long trunks almost like an arm, to put food and water in their mouths. it eats grass and plants. The animal in the description is ….

Jawaban: Elephant