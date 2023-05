Soal Kelas 8 Agama Islam dan Kunci Jawaban SMP Soal Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat Soal Kelas 8 mata pelajaran Agama Islam.

Soal Kelas 8 Agama Islam ini dilengkapi kunci jawaban SMP soal ujian sekolah.

Ada 30 soal ujian sekolah Agama Islam yang bisa dipelajari sebagai persiapan ujian sekolah.

Siswa didampingi orang tua dapat berlatih Soal Kelas 8 Agama Islam.

Latihan diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.

Berikut Soal Kelas 8 SMP mata pelajaran Agama Islam.

1. Perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah SWT. dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal disebut...

a. Amal jariyah

b. Amal nafiah

c. Amal nafsiyah

d. Amal jamaah

2. Berikut ini adalah amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya meninggal dunia, kecuali...

a. Shodaqah jariyah

b. Ilmu yang bermanfaat

c. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya

d. Membaca al-Qur’an setiap hari

3. Berikut ini yang bukan contoh amal saleh adalah...

a. Mencontek ketika ulangan

b. Membuang sampah di tempatnya

c. Shalat tahajud setiap malam

d. Membantu kaum dhuafa

4. Iyyakum wa dzana, fainna dzonna akdzabul hadits Hadits tersebut berisi larangan...

a. Berkata dusta

b. Pamer

c. Berburuk sangka

d. Bermalas-malasan

5. Berikut ini merupakan wujud berbaik sangka kepada Allah SWT., kecuali...

a. Bersyukur atas semua nikmat

b. Mengeluh atas cobaan yang diterima

c. Meyakini semua cobaan pasti ada hikmahnya

d. Bersabar atas semua ujian dan cobaan

6. Sifat wajib bagi para rasul adalah...

a. siddiq, amanah, tablig, dan fathanah

b. kazib, khianat, kitman, dan baladah

c. wujud, qidam, baqa’, mukhalafatu lil hawadisi

d. iradhul basyariyah

7. Rasul ini diberi mukjizat bisa membuat kapal besar yang dapat menampung seluruh umatnya yang beriman kepada Allah Swt. Rasul yang dimaksud adalah Eabi...

a. Ibrahim a.s.

b. Musa a.s.

c. Nuh a.s.

d. Isa a.s.

8. Bagi para rasul, Iradhul Basyariyah merupakan...

a. cerdas

b. pandai

c. menyampaikan

d. sifat jaiz