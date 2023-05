Soal Penjas Ulangan Kenaikan Kelas 2 SD/MI serta Kunci Jawaban UAS/PAS PJOK Kls II

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal penjas Kelas 2 SD/MI untuk panduan dalam menghadapi ujian sekolah dan ulangan kenaikan sekolah atau UAS/PAS semester 2

Seluruh soal menjadi gambaran dalam menjawab soal karena memiliki relevansi dalam pelaksanana ujian berdasarkan materi pelajaran.

Jadikan soal sebagai evaluasi untuk melatih diri, dengan pengawasan orang tua atau guru.

Sehingga lebih siap dalam menghadapi ujian sekolah dan dapat nilai tinggi karena sudah menguasai materi soal.

Kerjakan seluruh soal dengan seksama dan jadikan kunci jawaban sebagai panduan dan gambaran serta terbiasa dalam menjawab soal layaknya ujian sekolah.

Baca juga: Contoh-contoh Soal Try Out PJOK Kelas 6 SD/MI Ujian Sekolah PJOK Kelas 6 2023 Terbaru

Soal Pilihan Ganda

1. Bermain sepak bola sebaiknya dilakuan di.....

a. Halaman

b. Ruangan tertutup

c. Lapangan

Jawaban : c

2. Permainan bulu tangkis sebaiknya dilakukan di......

a. Halaman

b. Ruangan tertutup

c. Lapangan

Jawaban : b

3. Berdiri sikap kapal terbang pandangan melihat ke.....

a. Ke depan

b. Ke kiri

c. Ke kanan

Jawaban : a

4. Gobak sodor termasuk olah raga nomor.....

a. Permainan tradisional

b. Permainan modern

c. Atletik

Jawaban : a

5. Gerakan push up melatih otot .......

a. Punggung

b. Kaki

c. Tangan

Jawaban : c

6. Gerakan Melompat Seperti Hewan...

A. Kodok

B. Burung

C. Gajah

Jawaban : a

7. Menendang Bola Dilakukan Pada Permainan...

A. Sepakbola

B. Kasti

C. Voli