Live Streaming Tinju Dunia Canelo vs John Ryder Hari Minggu 7 Mei 2023, The King Is Coming Home

Canelo, Eddie Hearn (tengah) dan John Ryder. Cek Live Streaming Tinju Dunia Canelo vs John Ryder dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek link Live Streaming Tinju Dunia Canelo vs John Ryder Hari Minggu 7 Mei 2023 dalam artikel ini.

Duel bertajuk The King Is Coming Home ini berlangsung di Stadion Akron, Guadalaraja, Meksiko.

Tinju Dunia ini disiarkan secara Live Streaming oleh TV Online DAZN.

Untuk mengaksesnya di DAZN, harus ada dana yang dikeluarkan atau digelontorkan karena menggunakan sistem berbayar.

Adapun harga untuk menyaksikan Live Streaming Canelo vs John Ryder adalah $54,99 atau sekitar Rp.800 ribuan untuk sekali nonton.

Namun, petinju Tinju Dunia juga bisa berlangganan di DAZN $19,99 untuk kontrak 12 bulan atau $24,99 bulan ke bulan di US.

Baca juga: Saul Canelo Alvarez di Tinju Dunia: Deretan Sabuk Juara, Kekalahan, Hingga Pertarungan Pertama

Sementara untuk langganan tahunan DAZN bisa merogoh kocek $224,99 di AS, $199,99 di Kanada, dan £99,99 di Inggris.

Canelo yang memiliki rekor 58-2-2, yang 39 diantaranya KO mempertaruhkan label Juara Tak Terbantahkan miliknya dihadapan lebih 46 ribu pasang mata rakyat Meksiko.

John Ryder yang berstatus sebagai penantang diketahui memiliki rekor 32 kemenangan dan 5 kali kalah yang dimana 18 diantara kemenangannya datang dengan KO.

Sebelum bentrok, keduanya bakal bertemu pada 6 Mei di Teatro Degollado untuk melakukan timbang berat badan.

Tale of The Tape Canelo vs John Ryder

Saul Alvarez (58-2-1, 39 KO)

Alias: Canelo

Birth Name: Santos Saúl Álvarez Barragán