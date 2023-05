Insiden Bendera Indonesia Terbalik di Pembukaan SEA Games, Nitezen Geram Banjir Komentar di Medsos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kamboja selaku tuan rumah SEA Games 2023 meminta maaf karena insiden bendera Indonesia tebalik saat acara pembukaan.

Tentunya insiden ini menarik perhatian publik, yang dimana peristiwa ini terjadi saat Pre-show pembukaan.

Adapun upacara pembukaan SEA Games 2023 berlangsung di Morodok Techo National Stadium, Pnom Penh, Jumat 5 Mei 2023 sore.

Rangkaian upacara pembukaan memang berlangsung sebelum acara utama yang dimulai pada pukul 19.00 waktu setempat.

Insiden ini menjadi sorotan khususnya di media sosial, dimana akun Instagram SEA Games 2023 Kamboja @seagamescambodia2023 mulai dibanjiri komentar nitezen Indonesia yang geram.

Upacara pembukaan SEA Games 2023 berlangsung dengan meriah.

Indonesia diwakili oleh 25 atlet dan ofisial serta 15 perwakilan Tim Chef de Mission (CdM) dan Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia).

Tim cabang olahraga yang ikut ambil bagian dalam defile Indonesia adalah karate, teqball, renang, pencak silat dan sepak takraw.

Atlet renang, Flairene Candrea, dipercaya membawa bendera Indonesia. Atlet yang baru berusia 18 tahun tersebut tampil dengan balutan baju adat Bali.

Sayangnya, kemeriahan acara malah ternoda dengan momen kontroversial.

Insiden bendera yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Press Office of The Council of Ministers Cambodia segera menuai kontroversi.

Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) yang menjadi perwakilan Tanah Air langsung bertindak.

Dalam keterangan resminya, NOC Indonesia mengirimkan surat keberatan kepada Panita Penyelenggara SEA Games Kamboja (CAMSOC).

Sikap ini disampaikan secara resmi melalui surat bernomor 5.5.2/NOC-INA/SET/2023 tertanggal 5 Mei 2023.