Pimpin Apel, Kabag Ops Polres Singkawang Sampaikan Arahan Pimpinan kepada Personel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Personel Polres Singkawang melaksanakan kegiatan Apel Jam Pimpinan, Kegiatan Apel tersebut di pimpin Plh Kabag SDM AKP A Sinaga , dan Apel dilaksaanakan di halaman Mapolres Singkawang, Rabu 3 Mei 2023.

Personel yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Pejabat Utama Polres Singkawang, dan Seluruh Personel dan PNS Polres Singkawang, Dalam kesempatan Apel tersebut AKP A. Sinaga menyampaikan arahan kepada Personel Polres Singkawang dan dilanjudkan arahan tambahan dari pimpinan melalui KabagOps Polres Singkawang, Tentang pelaksanaan tugas, dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan Pengayoman kepada masyarakat.

Dalam arahannya Plh. Kabag SDM Polres Singkawang menyampaikan, "Perlu diketahui oleh seluruh personil bahwa saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri telah meningkat, sehubungan hal tersebut atensi pimpinan kepada seluruh personil Polres Singkawang agar meminimalisir sekecil apapun bentuk pelanggaran yang berdampak dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi Polri.

"Kepada seluruh personel jika ada permasalahan keluarga agar dapat diselesaikan secara baik-baik," jelasnya.

• Polres Kubu Raya Gelar Apel Pagi dan Penyerahan Bingkisan Lebaran

"Di informasikan kepada seluruh personil bahwa hari ini Bag SDM Polres Singkawang akan melaksanakan pengumuman hasil Rikmin awal terhadap calon Bintara Polri Gelombang II T.A. 2023 (Bintara PTU dan Bintara Brimob).

"Kepada seluruh personel yang belum log in aplikasi SISDM agar segera log in dan jika ada kendala agar berkoordinasi ke Bag SDM dan jika sudah log in jangan keluar dari aplikasi, Ucapnya.

Dalam kesempatan Apel Jam Pimpinan tersebut Kapolres Singkawang Melalui Kabag Ops Polres Singkawang KOMPOL ANDRI SYAHRONI, S.I.P., M.M. juga menyampaikan arahan, "Kemaren telah dilaksanakan kegiatan vicon dengan Kapolri, Ada beberapa atensi dari Kapolri saat vicon antara lain, Ucapan terima kasih kepada seluruh personil atas pelaksanaan Ops Ketupat tahun 2023 yang secara keseluruhan berjalan dengan aman dan kondusif.

"Secara Nasional selama pelaksanaan Ops Ketupat tahun 2023 kejadian Laka Lantas mengalami penurunan, Secara Nasional selama pelaksanaan Ops Ketupat tahun 2023 kejadian tindak pidana juga mengalami penurunan.

"Kepada seluruh personil Polri agar selalu tingkatan solidaritas antar personil serta selalu jalin sinergitas serta jalin komunikasi yang baik dengan instansi terkait, Kepada personil yang bertugas di lapangan agar selalu menjaga etika dengan masyarakat, Pungkasnya.