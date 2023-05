Bupati Kapuas Hulu Terus Dorong Anak Muda Lestarikan Adat Budaya Mendalam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengingatkan kepada seluruh para generasi muda Mendalam wilayah Kecamatan Putussibau Utara, untuk terus melestarikan dan memperkenalkan adat budaya khusus di Mendalam.

"Kalau saya melihat keterlibatan anak muda dalam keterampilan Perayaan Misa Dange Inkulturasi, di Gereja Katolik Paroki Santo Antonius dari Padua Mendalam, sangat kurang, lebih banyak orang-orang tua," ujarnya saat menghadiri perayaan misa dange inkulturasi, di Gereja Katolik Santo Antonius, di Panduan Mendalam, Kamis 4 Mei 2023.

Diharapkan Bupati kedepannya agar para orang tua berbagi pengalaman dalam memberikan ilmu kepada para anak muda, supaya adat dan budaya tidak tergerus zaman dan tidak tertinggal oleh zaman.

"Kita tidak ingin adat dan budaya punah, karena inilah yang paling berharga, warisan para nenek moyang kita, dan leluhur kita, agar terus dilestarikan untuk generasi selanjutnya," ucapnya.

Bupati juga menilai Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beragam adat dan budayanya, demikian juga dengan Dayak itu ada 22 sub suku, baik itu sub suku yang besar maupun sub suku yang kecil, salah satunya sub suku Dayak kayaan.

Baca juga: Telan Anggaran Total Rp100 Miliar, Progres Pembangunan Gedung Satu Atap Kapuas Hulu Capai 78 Persen

"Maka adat dange yang dikolaborasikan dengan misa salah satu yang menarik dan unik, serta yang langka, tidak semua daerah yang bisa melaksanakan ritual ini," ujarnya.

Fransiskus Diaan merasa bersyukur bagaimana para orang tua terdahulu, pada zaman Pastor A.J Ding Ngo SMM pastor pertama orang kayaan, bagaimana dia berpikir kedepan untuk mengkolaborasikan adat dan budaya kita di dalam suatu misa sehingga perlu terus kita lestarikan dan kita pertahankan.

Selaku suku Dayak Kayaan, sangat bangga dengan kegiatan dange, bagaimana bisa memperpadukan adat budaya Dayak kayaan ini, dengan suatu misa, mempersembahkannya dalam suatu misa.

"Tentu kita berterima kasih kapada orang tua kita dulu bagaimana dia memikirkan, merumuskan, sehingga kegiatan seperti ini bisa kita lihat dan saksikan sampai saat ini, demikian juga dengan misa dalam bahasa kayaan, saya sebagai seorang Dayak kayan sangat banga," ucapnya.

Fransiskus Diaan mengakui kalau dirinya sudah berkeliling di Kalbar ini, mungkin Misa Dange Inkulturasi ini, salah satu yang bisa membawa misa bahasa daerah dalam gereja.

"Untuk saat ini sudah ada juga daerah-daerah lain sudah mulai, tapi setau saya yang pertama itu adalah dari kita kayaan,” ujarnya.

Sedangkan inti dari Dange ini adalah bagaimana wujud syukur kepada Tuhan, mensyukuri atas hasil kerja selama satu tahun, baik itu bertani berkebun dan sebagainya.

"Kita berdoa pada hari ini, memohon kepada Tuhan agar pekerjaan kita, segala upaya dan usaha kita kedepan, diberkati oleh Tuhan kedepanya," ungkapnya. (*)

• Tiga Hari Pembukaan Bakal Caleg Pemilu 2024, Parpol di Kapuas Hulu Masih Enggan Datang ke KPU

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini