Nilai Ekspor Kalbar Maret 2023 Alami Penurunan 44,04 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik ( BPS ) Provinsi Kalbar merilis Berita Resmi Statistik merilis perkembangan ekspor di Kalbar pada Maret 2023 senilai 128,16 juta dolar AS atau mengalami mengalami penurunan 44,04 persen dibandingkan Februari 2023.

PLT Kepala BPS Provinsi Kalbar, Firmansyah mengatakan nilai ekspor Kalbar Maret 2023 mengalami penurunan 44,04 persen dibanding Februari 2023 yaitu dari 229,01 juta dolar AS menjadi 128,16 juta dolar AS.

"Nilai ekspor Kalbar Maret 2023 turun 44,04 persen dibanding Februari 2023 yaitu dari 229,01 juta dolar AS menjadi 128,16 juta dolar AS. Jika dibandingkan periode Januari - Maret 2023 terhadap periode yang sama tahun 2022, turun 13,63 persen," ujarnya.

India, Tiongkok, dan Malaysia merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalbar terbesar pada Maret 2023, masing-masing mencapai nilai ekspor 45,26 juta dolar AS, 31,86 juta dolar AS, dan 26,39 juta dolar AS dengan kontribusi 103,51 juta dolar AS atau 80,77 persen.

Tujuan ekspor Kalbar Maret 2023 kata Firmansyah masih didominasi negara Asia atau 8 negara utama, yaitu dengan kontribusi sebesar 97,04 persen, sedangkan kontribusi terhadap total ekspor ke negara utama lainnya (Argentina) adalah sebesar 0,97 persen, serta 1,99 persen sisanya berasal dari negara lainnya.

Bahan Kimia Anorganik (HS28), Berbagai Produk Kimia (HS38), serta Lemak & Minyak Hewan/Nabati (HS15) merupakan tiga golongan barang unggulan ekspor Kalbar Maret 2023, yaitu masing-masing berkontribusi 44,54 persen, 17,11 persen, dan 13,11 persen.

Kontribusi tiga golongan barang unggulan berikutnya yaitu Karet dan Barang dari Karet (HS40), Kayu dan Barang dari Kayu (HS44), serta buah-buahan (HS08) yang menyumbang masing-masing secara berurutan sebesar 8,11 persen, 3,85 persen, dan 2,87 persen.

Ketiga golongan ini memberi kontribusi 14,83 persen dari total ekspor Kalbar atau 19,01 juta dolar AS.

Pada Maret 2023, ekspor dari sepuluh golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 97,13 persen terhadap total nilai ekspor Kalbar.

Dari sisi pertumbuhan, ekspor sepuluh golongan barang tersebut turun 45,24 persen terhadap Februari 2023, yaitu dari 227,30 juta dolar AS menjadi 124,48 juta dolar AS. (*)

