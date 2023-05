Jumlah Rakaat, Waktu Terbaik dan Keutamaan Shalat Dhuha Lengkap Doa Arab Latin Serta Terjemahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Shalat Dhuha adalah shalat sunnah yang dilakukan pada waktu pagi setelah terbit matahari dan sebelum masuk waktu zuhur.

Shalat Dhuha dilakukan dengan cara menghadap kiblat dan melaksanakan rakaat-rakaat seperti halnya shalat pada umumnya.

Shalat Dhuha dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan.

Terdapat banyak keutamaan dalam melaksanakan shalat Dhuha, di antaranya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendapat keberkahan dan rezeki dari Allah SWT,

serta melindungi diri dari berbagai masalah dan bencana.

Waktu shalat Dhuha dimulai setelah terbit matahari hingga sebelum masuk waktu zuhur.

Namun, waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat Dhuha adalah saat terbit matahari telah naik setinggi sekitar satu tombak, yakni sekitar 15-20 menit setelah terbit matahari.

Jumlah rakaat shalat Dhuha tidak ditentukan secara pasti, namun umumnya dilakukan antara 2-12 rakaat.

Setelah melakukan sholat dhuha, sebaiknya membaca bacaan doa-doa untuk diri kita agar selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat.

Bacaan doa setelah shalat dhuha

اَللهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ، وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ، وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ، وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ، وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ، وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ. اَللهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقَى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allahumma innad-duhaa’a duhaa’uka wal bahaa’a bahaa’auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-‘ismata ‘ismatuka.

Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita ‘ibaadakash-shalihiin.

Artinya: