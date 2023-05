TikTok Bikin Fitur Baru Avatar Pakai Kecerdasan Buatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini TikTok dilaporkan tengah mengembangkan fitur baru yang bisa menciptakan avatar untuk pengguna melalui kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence).

Dimana fitur bernama "AI Avatars" ini sebenarnya mirip dengan aplikasi edit foto "Lensa AI" yang populer pada 2022 lalu.

Kemudian fitur AI Avatars ini bisa menyulap foto pengguna dengan beragam filter atau gaya.

Adapun informasi ini pertama kali datang dari Matt Navarra dari situs teknologi TheNextWeb.

Navarra menunjukkan fitur AI Avatars TikTok ini lewat cuitannya di jejaring sosial Twitter.

• Pecah Rekor! Avatar The Way of Water Masuk Daftar Film Terlaris Sepanjang Sejarah

Berdasarkan twitnya sejumlah foto pengguna sebelum dan setelah proses pengeditan.

Dimana di bawahnya, ada tulisan "Create avatars" diikuti keterangan berbunyi "Use your photos to create different looks with AI technology".

Artinya gunakan foto Anda untuk membuat tampilan berbeda dengan teknologi AI.

Cara kerjanya, pengguna perlu mengetuk tombol "Get 30 avatars" terlebih dulu.

Nantinya, pengguna akan diminta untuk memilih mulai dari tiga hingga sepuluh foto, diikuti dua hingga lima filter atau gaya yang digunakan.

Gaya ini bermacam-macam, mulai dari filter yang membuat pengguna tampak sebagai karakter kartun, hingga filter yang mengubah pengguna menjadi lukisan.

Sebelum di-edit, TikTok akan mengingatkan pengguna bahwa fitur pembuatan avatar hanya bisa digunakan sekali setiap harinya.

Peringatan ini akan muncul lewat pop-up berbunyi "You are using the only time you can use Plus daily" (Anda menggunakan satu-satunya Plus yang dimiliki hari ini).

Plus di sini merujuk pada TikTok Plus, yakni salah satu tingkatan (tier) selain Lite dalam fitur pembuatan avatar TikTok.