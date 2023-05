Partai Golkar Gabung Koalisi Perubahan? Jubir Demokrat Herzaky Beri Bocoran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Teka-teki Partai Golkar gabung koalisi perubahan dibocorkan oleh Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Seperti diketahui, Partai Golkar dan Partai Demokrat melakukan silaturahmi Kebangsaaan pada Sabtu 29 April 2023 di Puri Cikeas.

Silaturahmi tersebut diadakan atas permintaan Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar mengingat sebelum ini SBY sering bepergian ke dan berada di Pacitan, mempersiapkan pembukaan Museum SBY-Ani.

Selain daripada itu, momen suasana lebaran idul fitri juga masih terasa.

Dalam pertemuan ini, SBY didampingi oleh Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky.

Usai bertemu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya dan Partai Demokrat sepakat untuk beberapa hal termasuk untuk soal pemenang Pemilu bukan berarti mengambil semuanya.

"Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa Pemilu itu bukan the winner take it all," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers.

Airlangga Hartarto meminta agar demokrasi di Indonesia tak seperti di Amerika yang menggunakan prinsip the winner take it all.

"Artinya kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all," ujarnya.

Dia menegaskan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

"Jadi siapapun yang menang mari kita bersama-sama membangun negeri," ungkap Airlangga Hartarto.

Pria yang menjabat sebagai Menko Perekonomian ini juga menegaskan kontestasi Pemilu 2024 harus dihadapi dengan kebahagiaan bukan ketegangan.

Dia mengajak pentingnya komunikasi lintas partai politik (parpol) entah yang sesama koalisi maupun di luar koalisi.

"Itulah yang ingin kita bangun karena Indonesia adalah negara besar dan tidak mungkin satu parpol bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama," imbuhnya.

