Hasil Moto3 Hari Ini Race seri GP Jerez MotoGP Spanyol 2023 , Ivan Ortola Juara Back to Back

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ivan Ortola berhasil menjadi juara dalam Balapan penentu Hasil Moto3 hari ini .

Yakni di seri ke 4 dalam Jadwal MotoGP musim 2023 tahun ini, di MotoGP Spanyol 2023 .

Pembalap berpaspor Spanyol tersebut berhasil merebut gelar juara dari Balapan GP Spain 2023 yang dilangsungkan di Sirkuit Jerez Angelo Nieto pada Minggu Petang WIB tersebut .

Ini adalah gelar juara dan kemenangan ke 2 beruntun yang berhasil direbut Ivan Ortola .

Alias juara Back to Back setelah di seri ke 3 dua pekan lalu, Ivan Ortola juga sukses merebut gelar juara Moto3 di seri MotoGP Amerika 2023 yang dilangsungkan di Circuit of The Americas alias Sirkuit COTA , Amerika Serikat .

• Jadwal MotoGP Jerez 2023 Trans7 Lengkap ! Cek Jam Tayang Race Moto3 , Moto2 hingga Kelas Utama

Berikut Update Hasil Moto3 hari ini untuk 10 Pembalap tercepat mencapai garis Finish .

Dalam Balapan seri ke 4 di MotoGP 2023 musim ini, yakni di MotoGP Spanyol 2023 atau GP Spain 2023 yang dilangsungkan di Sirkuit Jerez , Minggu 30 April 2023 :

(Posisi Finish, Nomor Motor, Pembalap, Waktu Balapan / Gap)

1 48 Ivan Ortola, 33 menit 57,506 Detik.

2 80 David ALONSO, +0.034

3 5 Jaume MASIA, +0.215

4 71 Ayumu SASAKI, +0.422

5 99 J RUEDA, +0.549

6 96 Daneil HOLGADO, +0.640