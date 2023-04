Bocoran Jadwal Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford, Penyatuan Gelar Kelas Welter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek bocoran Jadwal Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford untuk penyatuan gelar kelas welter dalam artikel ini.

Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford dikabarkan bakal terealisasi tahun ini.

Duel Errol Spence Jr vs Terence Crawford itu disebut bakal tayang di di Showtime pay-per-view di bawah naungan Premier Boxing Champions (PBC).

Berdasarkan bocoran yang ada, pertarungan yang melahirkan Juara Tak Terbantahkan dikelas welter tersebut pun akan berlangsung di Las Vegas.

Disebutkan jika 22 Juli tampaknya menjadi tanggal target dari megafight ini.

Selain itu, 29 Juli dan 5 Agustus juga dikabarkan jadi opsi.

Baca juga: Wow! Pendapatan Tinju Dunia Gervonta Davis vs Ryan Garcia Pecahkan Rekor Mayweather vs McGregor

Meskipun dapat berubah, namun kedua kubu disebutkan sepakat untuk naik ring pada tahun 2023.

Sekedar informasi, Errol Spence Jr merupakan wakil Amerika Serikat di Olimpiade London 2012.

Sejak berhasil meraih gelar IBF dikelas welter, Errol Spence Jr telah membuat enam pertahanan dan menambahkan gelar WBA dan WBC.

Sementara itu Terence Crawfrod merupakan Juara Tak Terbantahkan kelas ringan.

Pemilik rekor 30 KO dari 39 pertandingan itu telah meraih juara dari tiga kelas berbeda.

Dikelas welter, Terence Crawford telah membuat enam pertahanan untuk sabuk WBOnya.

Teranyar korban dari Terence Crawford itu adalah David Avanesyan.

Baca juga: Tinju Dunia Canelo vs John Ryder: Wasit Asal Kanada Jadi Pengadil, WBO Titip Gerardo Martinez

Terence Crawford dan Errol Spence Jr saling berpandangan. Tinju Dunia keduanya dikabarkan terealisasi di tahun 2023 (Net/The Ring)

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr