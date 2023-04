Kualitas Video Google Meet Saat Ini Full HD, Namun Ini Ketentuannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Google Meet kini telah didukung dengan video 1080p atau kata lain sudah Full HD.

Dengan demikian, pengguna Google Meet kini bisa melakukan panggilan video dengan kualitas yang lebih tinggi.

Dimana dukungan ini hadir untuk pelanggan layanan produktivitas Google Workspace dan layanan penyimpanan awan (cloud) Google One.

Diketahui sebelumnya pengguna Google Meet yang merupakan pelanggan Google Workspace dan Google One "hanya" bisa menikmati resolusi video paling tinggi 720p.

Selain berlangganan Google Workspace atau Google One, terdapat dua syarat lainnya yang perlu dipenuhi pengguna untuk menikmati video berkualitas 1080p.

Pertama, pengguna harus memakai kamera web 1080p di komputer atau laptop, baik bawaan maupun eksternal.

Dukungan ini belum tersedia untuk platform lainnya seperti iOS atau Android (Mobile).

Kedua, komputer pengguna mesti memiliki daya komputasi yang cukup untuk menjalankan rapat dengan dua partisipan.

Jika sudah memenuhi sejumlah kriteria di atas, pengguna bisa mengunjungi situs Google Meet.

Sebelum masuk ke ruangan rapat, pengguna biasanya dapat mengetes webcam-nya terlebih dahulu.

Khusus untuk pengguna yang mendapat dukungan video berkualitas 1080p, mereka nantinya akan disapa oleh pop-up berbunyi "Let people see you in Full HD" Biarkan pengguna lainnya melihat Anda dalam Full HD.

Pengguna dapat memilih opsi "Turn on 1080p" untuk mengaktifkan resolusi tinggi atau "Got it" untuk mempertahankan resolusi yang sedang digunakan.

Resolusi 1080p ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pula lewat menu "Settings".

Tidak menyala secara default Dukungan video 1080p dinonaktifkan secara default sehingga pengguna mesti mengaktifkannya secara mandiri lewat menu "Settings".