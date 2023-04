Ternyata Ini Alasan Jisoo BLACKPINK Mengubah Lirik Lagunya Saat Konser di Coachella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak mengenal sosok Jisoo BLACKPINK?

Baru-baru ini Jisoo mengeluarkan single terbarunya yang sangat menarik perhatian.

Aksi panggung member BLACKPINK, Jisoo dalam membawakan lagu solonya kembali menuai pujian.

Sebagaimana diketahui, BLACKPINK tampil sebagai headliner di Coachella, Amerika Serikat pada tanggal 15 dan 22 April 2023.

Coachella merupakan festival musik terbesar di Amerika Utara, yang diadakan di California.

Mengutip KBIzoom, kira-kira seminggu setelah penampilan mereka, BLACKPINK kembali tampil di panggung Coachella.

BLACKPINK menyanyikan lagu-lagu hit mereka antara lain, Pink Venom, Kill this Love, BOOMBAYAH, dan Playing with Fire.

Selain itu, masing-masing anggota BLACKPINK juga membawakan penampilan solo mereka.

Penampilan solo tiap member BLACKPINK sukses meningkatkan kehebohan para penonton.

Jennie membawakan You and Me, Lisa menyanyikan MONEY, sementara Rosé membawakan Gone dan On The Ground.

Jisoo BLACKPINK juga menarik perhatian dengan menampilkan pesona penuh kecantikan Korea dengan lagunya yang bertajuk Flower.

Pada tanggal 15 April, Jisoo tampil memamerkan pesona sensualnya dengan mengenakan pakaian berwarna merah.

Sementara pada 22 April, ia mengungkapkan pesona lugunya dengan mengenakan gaun yang dihiasi dengan bunga-bunga putih nan indah.

Uniknya, Jisoo BLACKPINK sedikit mengubah lirik lagu Flower yang ia bawakan.