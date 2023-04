Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal ujian sekolah Bahasa Inggris Kelas 9 SMP tahun 2023.

Terdapat 20 pertanyaan untuk siswa Kelas 9 SMP.

Soal mata pelajaran Bahasa Inggris ini diberikan khusus untuk siswa.

Pertanyaan dilengkapi dengan kunci jawaban soal tahun 2023.

Orang tua atau wali bisa mendampingi dalam berlatih soal dan kunci jawaban ini.

Gunakan soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris sebagai pedoman belajar.

Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal ujian Bahasa Inggris Kelas 9 SMP.

Berikut soal ujian Bahasa Inggris Kelas 9 SMP.

Read the text and answer questions 1-5.

If you are a sport fan, you are sure to know the name of Michael Jordan.

It is probably the greatest basketball player is over; his fame will live on for many years to come.

Michael Jordan certainly looks like a star. He is tall, well-build and handsome, with friendly brown eyes and wide green.

He always manages to look well dressed, even in his casual clothes or smart suits.

His personality, too, is as outstanding as his playing ability. Michael Jordan is a very determined person.