Bagan dan Jadwal Semifinal Liga Europa: AS Roma vs Bayer Leverkusen, Juventus vs Sevilla

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini bagan semifinal Liga Europa 2022-2023.

Diketahui, 4 tim sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah berhasil lolos dari babak perempat final Liga Europa 2022-2023.

Tim tersebut terdiri dari Sevilla, Juventus, Bayer Leverkusen dan AS Roma berhasil melaju ke babak semifinal Liga Europa.

Masing-masing dari tim tersebut berhasil mengalahkan lawannya di babak perempat final, adapun Sevilla vs Manchester United, Sporting CP vs Juventus, Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise dan AS Roma vs Feyenoord.

Sedangkan babak semifinal Liga Europa dijadwalkan pada Mei 2023 mendatang.

Juventus menembus semifinal Liga Europa setelah meraih kemenangan atas Sporting CP dengan agregat skor 2-1 dalam babak perempat final.

Kemenangan mengantarkan Juventus bersua Sevilla dalam partai semifinal Liga Europa 2022-2023.

Sedangkan Sevilla mengamankan empat besar Liga Europa setelah membekuk wakil Inggris, Manchester United.

Tim asal Spanyol itu membungkam Man United dengan agregat skor 5-2 pada babak delapan besar Liga Europa.

Sementara itu, Roma bakal menghadapi Bayern Leverkusen dalam semifinal Europa League musim 2022-2023.

AS Roma mengunci satu tempat di semifinal Liga Europa seusai memenangi pertandingan melawan Feyenoord via agregat 4-2.

Di lain sisi, Bayern Leverkusen melangkah ke empat besar Europa League setelah mengalahkan Union Saint-Gilloise via agregat 5-2.

Daftar tim lolos semifinal Liga Europa 2022-2023:

- AS Roma