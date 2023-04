Live World Boxing Gervonta Davis vs Ryan Garcia Pertaruhan Floyd Mayweather vs Oscar De La Hoya

TINJU DUNIA - Gervonta Davis menghadapi Ryan Garcia, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Sabtu 22 April 2023 waktu AS atau Minggu 23 April 2023 pagi WIB. Keduanya mempertaruhkan rekor menang 100 persen.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gervonta ‘Tank’ Davis melakoni pertarungan penuh emosional menghadapi Ryan 'King Ry' Garcia, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Sabtu 22 April 2023 waktu AS atau Minggu 23 April 2023 pagi WIB.

Ini adalah duel dua petinju raja KO yang belum pernah menderita kalah dan imbang. Artinya duel ini dipastikan mencederai rekor 100 persen Gervonta Davis atau Ryan Garcia.

Pertarungan ini juga bakal mempertaruhkan nama dua promoter hebat, Floyd Mayweather Jr untuk Gervonta Davis dan Oscar De La Hoya sang promotor Ryan Garcia.

Saat masih sebagai petarung Floyd Mayweather Jr mengalahkan Oscar De La Hoya, pada 5 Mei 2007 silam.

• Tinju Dunia Gervonta Davis vs Ryan Garcia: Live Streaming, Waktu Nonton dan TV yang Menyiarkan

Berikut Tale of the Tape Gervonta Davis vs Ryan Garcia

GERVONTA DAVIS (Rekor: 28 (26 KO) - 0 - 0)

Name: Gervonta Davis

Alias: Tank

Hometown: Baltimore, Maryland, USA

Birthplace: Baltimore, Maryland, USA

Stance: Southpaw

Height: 166cm

Reach: 171cm

Trainer: Calvin Ford