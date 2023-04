Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin Resmi Perankan Drama Komedi Terbaru dan Romantis Luar Angkasa

Simak sinopsis drakor Ask The Stars yang diperankan oleh Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin, cek pula jadwal tayang dan link nontonnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pada 19 April, tim produksi "Ask the Stars" yang juga dikenal sebagai "Where the Stars Gossip") berbagi bahwa syuting untuk drama ini telah selesai pada 12 April.

Drama romansa luar angkasa Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho yang akan datang sedang bersiap untuk dirilis!

Banyak fans yang sudah tidak sabar menantikan drama tersebut.

Sementara naskahnya akan ditulis oleh penulis Seo Sook Hyang, yang dikenal dengan karya-karya hits seperti "Don't Dare to Dream" (Jealousy Incarnate) dan "Pasta".

"Ask the Stars" merupakan komedi romantis baru tentang seorang astronot dan turis yang bertemu dan jatuh cinta di stasiun luar angkasa.

Drama ini akan diarahkan oleh sutradara Park Shin Woo dari "It's Okay to Not Be Okay" dan "Lovestruck in the City".

Sinopsis drakor Ask The Stars ini patut disimak karena selain diperankan oleh deretan aktor ternama, drama ini juga memiliki alur cerita yang menarik.

Berikut sinopsis drakor Ask The Stars dengan latar belakang luar angkasa.

Lee Min Ho akan berperan sebagai dokter kandungan Gong Ryong yang membayar sejumlah besar uang untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa sebagai turis.

Gong Hyo Jin akan berperan sebagai kapten astronot terbaik, Eve Kim.

Ia adalah seorang perfeksionis yang tidak mentolerir kesalahan.

Karena drama ini berlatar belakang luar angkasa, banyak VFX (Efek Visual) yang akan digunakan dalam pekerjaan pasca-produksi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas drama.

Tim produksi mengatakan bahwa pihaknya menggunakan banyak teknik dalam pengambilan gambar drama ini.